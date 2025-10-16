 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligavorschau
Verbandsliga: Burg ist Freitag beim Spitzenreiter gefordert

Teaser VL MITTE: +++ Bereits Freitag ist der SSC Burg in der Fußball-Verbandsliga beim Primus gefordert. Steinbach II hat Sonntag Biebrich zu Gast. Gruppenligist SG Eschenburg empfängt Schlusslicht +++

Dillenburg. Das Fußball-Wochenende auf Verbandsebene beginnt diesmal früh: Bereits am Freitagabend greift der SSC Burg in der Verbandsliga Mitte ins Geschehen ein – und das ausgerechnet beim Spitzenreiter aus Hornau. Zwei Tage später hofft die Reserve des TSV Steinbach Haiger auf ein Ausrufezeichen im Heimspiel gegen Biebrich. Und auch in der Gruppenliga Gießen/Marburg steht ein echter Abstiegskrimi auf dem Programm: Die SG Eschenburg empfängt als Vorletzter das Schlusslicht SG Naunheim/Niedergirmes – es geht um nicht weniger als um essenzielle „Big Points“.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

