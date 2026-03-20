Verbandsliga: Burg hat „Mannschaft der Stunde“ zu Gast

Kim Bellinghausen (r.) und TSV Steinbach II haben Sonntag Limburg zu Gast, während Jann Lotz daheim gegen Dietkirchen wieder in Burgs Kader zurückkehren könnte. (Archivfoto) © Björn Franz

Haiger/Herborn. Fünf Punkte liegt der SSC Burg aktuell vor dem Relegationsabstiegsrang der Fußball-Verbandsliga Mitte, beim Tabellennachbarn TSV Steinbach II sind es vier Zähler. Beide Vertreter aus dem Fußballkreis Dillenburg beabsichtigen, sich im breiten Tabellenmittelfeld weiter abzusichern und entsprechend am Wochenende zu punkten. Während Burg am Sonntag auf den formstarken TuS Dietkirchen trifft, empfängt die Steinbacher Regionalliga-Reserve den abstiegsbedrohten VfR Limburg.