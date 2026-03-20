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Ligavorschau
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Verbandsliga: Burg hat „Mannschaft der Stunde“ zu Gast
Teaser VL MITTE: +++ Knifflige Heimaufgaben für die heimischen Fußball-Verbandsligisten: Der SSC Burg hat Dietkirchen zu Gast, der TSV Steinbach II bekommt es mit Limburg zu tun +++
Haiger/Herborn. Fünf Punkte liegt der SSC Burg aktuell vor dem Relegationsabstiegsrang der Fußball-Verbandsliga Mitte, beim Tabellennachbarn TSV Steinbach II sind es vier Zähler. Beide Vertreter aus dem Fußballkreis Dillenburg beabsichtigen, sich im breiten Tabellenmittelfeld weiter abzusichern und entsprechend am Wochenende zu punkten. Während Burg am Sonntag auf den formstarken TuS Dietkirchen trifft, empfängt die Steinbacher Regionalliga-Reserve den abstiegsbedrohten VfR Limburg.