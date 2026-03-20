 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Verbandsliga: Burg hat „Mannschaft der Stunde“ zu Gast

Teaser VL MITTE: +++ Knifflige Heimaufgaben für die heimischen Fußball-Verbandsligisten: Der SSC Burg hat Dietkirchen zu Gast, der TSV Steinbach II bekommt es mit Limburg zu tun +++

von Redaktion · Heute, 14:21 Uhr · 0 Leser
Kim Bellinghausen (r.) und TSV Steinbach II haben Sonntag Limburg zu Gast, während Jann Lotz daheim gegen Dietkirchen wieder in Burgs Kader zurückkehren könnte. (Archivfoto) © Björn Franz
Kim Bellinghausen (r.) und TSV Steinbach II haben Sonntag Limburg zu Gast, während Jann Lotz daheim gegen Dietkirchen wieder in Burgs Kader zurückkehren könnte. (Archivfoto) © Björn Franz

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VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
07 Limburg
Dietkirchen
SSC Juno Burg

Haiger/Herborn. Fünf Punkte liegt der SSC Burg aktuell vor dem Relegationsabstiegsrang der Fußball-Verbandsliga Mitte, beim Tabellennachbarn TSV Steinbach II sind es vier Zähler. Beide Vertreter aus dem Fußballkreis Dillenburg beabsichtigen, sich im breiten Tabellenmittelfeld weiter abzusichern und entsprechend am Wochenende zu punkten. Während Burg am Sonntag auf den formstarken TuS Dietkirchen trifft, empfängt die Steinbacher Regionalliga-Reserve den abstiegsbedrohten VfR Limburg.

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