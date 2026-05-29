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Ligavorschau
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Verbandsliga: Burg fährt ohne Metz und Mühl nach Wiesbaden
Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga reist der SSC Burg ohne zwei Stammkräfte zum SV Wiesbaden. Die Gastgeber spielen sich für die Relegation gegen die Gruppenligisten ein +++
Herborn. Letzter Akt für den SSC Burg in der Fußball-Verbandsliga Mitte: Der Aufsteiger hat den Klassenerhalt bereits vor dem Auswärtsspiel beim SV Wiesbaden (Sonntag, 15 Uhr) sicher. Den Dillenburger Kreispokal hat die Mannschaft von Trainer Steffen Hardt nach dem 2:1 im Endspiel gegen den TSV Bicken ebenfalls in der Tasche. Zum Saisonabschluss gastiert die Mannschaft bei einem Gegner, für den die Runde nach diesem Spiel noch nicht beendet sein wird. Denn der SV Wiesbaden wird in der Relegationsrunde um die Zugehörigkeit zur Verbandsliga kämpfen müssen.