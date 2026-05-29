Verbandsliga: Burg fährt ohne Metz und Mühl nach Wiesbaden

Felix Kessler und der SSC Burg reisen am Sonntag zu ihrem letzten Saisonspiel nach Wiesbaden. © Sven Jessen

Herborn. Letzter Akt für den SSC Burg in der Fußball-Verbandsliga Mitte: Der Aufsteiger hat den Klassenerhalt bereits vor dem Auswärtsspiel beim SV Wiesbaden (Sonntag, 15 Uhr) sicher. Den Dillenburger Kreispokal hat die Mannschaft von Trainer Steffen Hardt nach dem 2:1 im Endspiel gegen den TSV Bicken ebenfalls in der Tasche. Zum Saisonabschluss gastiert die Mannschaft bei einem Gegner, für den die Runde nach diesem Spiel noch nicht beendet sein wird. Denn der SV Wiesbaden wird in der Relegationsrunde um die Zugehörigkeit zur Verbandsliga kämpfen müssen.