Moritz Filipzik kehrt vor dem Spiel gegen Steinbach II wieder in den Breidenbacher Kader zurück. © Jens Kaliske
Verbandsliga: Breidenbach sehnt Dreier herbei

Teaser VL MITTE: +++ Im Mittelhessenderby zwischen FV Breidenbach und TSV Steinbach II hoffen die Breidenbacher auf den ersten Sieg. Kommunikation und Einsatz haben sich vielversprechend verbessert +++

Breidenbach. Nach drei Remis am Stück liegt der Plan von Verbandsliga-Schlusslicht FV Breidenbach auf der Hand. Anschluss an die Nichtabstiegsplätze bringt den Hinterländern am Sonntag (15 Uhr) allein ein Heimsieg im Mittelhessenderby gegen den TSV Steinbach II.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

