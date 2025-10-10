Verbandsliga: Breidenbach sehnt Dreier herbei

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser VL MITTE: +++ Im Mittelhessenderby zwischen FV Breidenbach und TSV Steinbach II hoffen die Breidenbacher auf den ersten Sieg. Kommunikation und Einsatz haben sich vielversprechend verbessert +++
Breidenbach. Nach drei Remis am Stück liegt der Plan von Verbandsliga-Schlusslicht FV Breidenbach auf der Hand. Anschluss an die Nichtabstiegsplätze bringt den Hinterländern am Sonntag (15 Uhr) allein ein Heimsieg im Mittelhessenderby gegen den TSV Steinbach II.