Ligavorschau
Daniel Gorbacev (M., hier gegen Steinbach II) und der FV Breidenbach treten als Schlusslicht die Auswärtsreise zum Tabellenführer Hornau an. © Lars Hinter
Verbandsliga: Breidenbach hat „0,0 Angst“ vor dem Primus

Teaser VL MITTE: +++ Fußball-Verbandsligist Breidenbach tritt als Schlusslicht die Reise zum Primus Hornau an. Die Außenseiterrolle macht dem FVB nichts, Angst haben die Hinterländer aber nicht +++

Breidenbach. Erster gegen Letzter! Das ist die Ausgangslage für Verbandsliga-Schlusslicht FV Breidenbach, der seine finale Partie des ausgehenden Kalenderjahres ausgerechnet bei Ligaprimus TuS Hornau bestreitet. Das Kräftemessen beim letztjährigen Fußball-Hessenligisten aus dem Kelkheimer Ortsteil findet am Sonntag um 14.30 Uhr statt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

27.11.2025, 17:28 Uhr
