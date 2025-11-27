Verbandsliga: Breidenbach hat „0,0 Angst“ vor dem Primus

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Breidenbach. Erster gegen Letzter! Das ist die Ausgangslage für Verbandsliga-Schlusslicht FV Breidenbach, der seine finale Partie des ausgehenden Kalenderjahres ausgerechnet bei Ligaprimus TuS Hornau bestreitet. Das Kräftemessen beim letztjährigen Fußball-Hessenligisten aus dem Kelkheimer Ortsteil findet am Sonntag um 14.30 Uhr statt.