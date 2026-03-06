 2026-03-05T07:49:35.839Z

Ligavorschau

Verbandsliga: Breidenbach blickt nicht mehr auf die Tabelle

Teaser VL MITTE: +++ Der FV Breidenbach hofft in der Fußball-Verbandsliga beim Heimauftakt auf Wiedergutmachung gegen die Überraschungsmannschaft SSC Burg. Sorgen bereiten die Standards +++

Heute, 17:18 Uhr
Viktor Vielwock (rechts, hier gegen Ederbergland) schoss den FV Breidenbach zuletzt in Limburg in Front, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Am Samstag gastiert der SSC Burg beim FVB. (Archivfoto) © Jens Kaliske
Breidenbach. Mit dem Regionalderby gegen Aufsteiger SSC Burg feiert Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach am Samstag (16.30 Uhr) seinen Heimspielauftakt nach der Winterpause.

