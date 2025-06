Verbandsliga: Bodenheim kassiert späte Niederlage

VfB Bodenheim – FK Pirmasens II 1:2 (1:1). – „Schade, das Spiel hatte eigentlich keinen Sieger verdient“, sagte VfB-Trainer Marco Jantz. Immerhin feierte Norman Loos einen standesgemäßen Abschied, mit einem Distanzschuss zum zwischenzeitlichen 1:1 (28.). Der künftige Nackenheimer Spielertrainer wurde genauso wie Leon Porsch, Patrick Stofleth und David Vodi vor dem Spiel vor hübscher Zuschauerkulisse verabschiedet. Vor dem 0:1 trat ein Bodenheimer über den Ball (Hannes Jensen/22.), das für den FKP möglicherweise die Liga erhaltende – klar ist das erst nach den Aufstiegsspielen – 1:2 machte Tom Lautenschläger per Sololauf (87.).

TSG Betzenheim – Jahn Zeiskam 4:1 (3:1). – Der erste Jubel nach dem Abpfiff ist noch ein gedämpfter. 20 Minuten später schreien und springen sie alle in Blau-Weiß. Als die TuS Marienborn im wegen Gewitters verspätet angepfiffenen Spiel gegen Pfeddersheim ein Remis geholt hatte, war der Ligaverbleib fix. Noch ein Tor für die Wormser, und eine Vierer-Runde von punktgleichen Abstiegskandidaten hätte gedroht. „Sprachlos“ war Kapitän Justin Padberg. „Uns fällt allen ein Riesenstein vom Herzen“, sagte Spielertrainer Serdal Günes. „Wir haben es viel spannender gemacht, als es hätte sein müssen, und sind am Ende absolut verdient drin geblieben. Wir haben es immer wieder geschafft, dominanten Fußball zu spielen, und sind bei uns geblieben. Danke, danke, danke an die TuS!“

Ihre Aufgabe lösten die 46er mit viel Schwung. Eingelaufen waren sie unter blau-weißen Konfetti und von Bannern und Fahnen flankiert. Immer wieder ging es zielgerichtet und schnell in die Tiefe. Luis Mc Colgan legte für Jonas Gangl quer (6.), Padberg knallte den Ball im dritten, vierten Nachfassen nach einer Ecke unters Dach (20.). Jonas Schäfers Anschlusstreffer (27.) signalisierte, dass auch die Pfälzer durchaus Ambitionen hatten. Doch das griffigere, gierigere Team waren die Platzherren. Brian Baliks Schuss in den Winkel nach einem Umschaltangriff (31.) und dann, final, wiederum Gangl, der mit zwei Kontakten im Konter Jakub Koutnys Querpass verwertete (82.), sorgten für Klarheit. Schon nach dem vierten Tor sanken die ersten Spieler glückselig zu Boden. Richtig an die Nerven ging das Warten nach dem Spiel. „Es ist verrückt“, sagte Torwarttrainer Sebastian Schmidt zu Abschluss-Rang zehn.

„Hör auf“, schüttelte Trainer Timo Schmid den Kopf. „Ich sage jede Saison, dass es die anstrengendste war. Und dann wird es noch anstrengender. Die negativen Nachrichten bezüglich der neuen Saison haben uns schon zugesetzt. Und du musst immer Optimismus versprühen.“ Doch es hat sich gelohnt. Derweil sagte Jonas Gangl auf dem „Zaun“ die „Humba“ an. „Ich hatte eigentlich gar keine Ambitionen mehr“, schnaufte der Sturm-Routinier, der nach viermonatiger Reise erst mal wieder fit werden musste, durch. „Dann kam die Anfrage. Ich finde gar nicht, dass ich die Sterne vom Himmel gespielt habe.“ Wobei fünf Tore und drei Assists in sechs Spielen – fünf davon gewonnen, keines verloren – schon ganz ordentlich sind. Und nächstes Jahr, so ab Anfang Mai? „Zweite“, ruft der 32-Jährige, „ich hoffe nicht, dass die Jungs mich noch mal brauchen, und bin froh, dass es geschafft ist.“

TuS Marienborn – TSG Pfeddersheim 2:2 (1:0). – „Das war eines unserer besten Saisonspiele“, betonte Manager Freddy Schulz nach dem Remis, das die Pfeddersheimer in große Abstiegsnot stürzt. Lirion Aliu vor seinem Abschied und Ex-TSGler Patrick Huth machten die TuS heiß. Alae Laissar sorgte für den perfekten Auftakt (2.). Edis Sinanovic verwertete nach Huths Querpass einen Konter (89.). Der zweifache Ausgleich durch Nico Najda (77.) und Marcell Oehler (90.+5) half der TSG tabellarisch nicht mehr.

FC Basara Mainz – Alemannia Waldalgesheim 0:1 (0:1). – Tom Gürel gelang aus der Distanz das Tor des Tages (3.). Am Ende bildeten die „Diamanten“ ein Spalier für ihren langjährigen Kapitän Yuya Okuda. Der Rahmen mit offiziell 222 Zuschauern war stimmig, der Abschied tränenreich. „Am Ende wurde es natürlich richtig emotional“, berichtet der Sportliche Leiter Andreas Mayer, „es war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Wir haben uns nicht belohnt, das Spiel dürfen wir eigentlich nicht verlieren. Aber das ist heute zweitrangig.“