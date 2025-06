Verbandsliga bis Kreisliga: Sechs Vereine verkünden Zugänge

Zwischen den Posten ist er Zuhause – mit Tim Zemmer bekommt der VfL einen Schlussmann, der trotz seiner jungen Jahre schon einiges an Erfahrung vorzuweisen hat. Das hat 23-Jährige nicht zuletzt in der zu Ende gehenden Saison bei den Young Boys Reutlingen unter Beweis gestellt. Tim Zemmer: „Das Projekt, mit jungen Spielern etwas neues aufzubauen, hat mich direkt überzeugt. Mit meiner Erfahrung in Ober- und Verbandsliga möchte ich genau dazu beitragen, das Bestmögliche aus der Mannschaft und dem Verein herauszuholen und am Ende des Tages Erfolge zu feiern. Ich freue mich auf ein neues Kapitel in meiner noch jungen Karriere!“ Paul Stingel, Spielleiter erste Mannschaft: Tim verfügt über einige Erfahrung im Oberliga- und Verbandsligabereich. Er ist eine spielerische und persönliche Bereicherung für den Verein auf der Torhüterposition, auf der wir mit Tim und Jannis nun bestens aufgestellt sind.“

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Donzdorf (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir dürfen euch unseren ersten Neuzugang präsentieren. Jonathan Sedlmayer wechselt vom SC Geislingen ins Lautertal und möchte hier Verantwortung übernehmen. Der 26-jährige Linksfuß verfügt bereits über Verbandsliga-(Hofherrnweiler, Essingen, Geislingen) und Landesligaerfahrung und soll der Donzdorfer Defensive mehr Stabilität verleihen. Herzlich Willkommen beim FCD Jonathan!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FV Neuhausen (Landesliga Württemberg, Staffel 2)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Giuliano D‘Aleo wechselt zum FVN! Wir freuen uns, Euch mit Giuliano D‘Aleo den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorstellen zu dürfen. Giuliano wechelt von den Young Boys Reutlingen zu uns an den Fleinsbach. Das 20-jährige Offensivtalent kann neben zahlreichen Verbandsliga-Einsätzen auch schon Oberliga-Erfahrung nachweisen. Ausgebildet wurde Giuliano in der Jugend beim VfB Stuttgart. Wir können es kaum erwarten, ihn in der kommenden Saison im FVN-Trikot zu sehen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSG Atbsgmünd (Kreisliga A2 Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Christoph Schäfer verstärkt die TSG!! Mit Christoph Schäfer von der TSG Hofherrnweiler schließt sich ein weiterer junger und talentierter Spieler unserer TSG an. Der 19-jährige Defensivspezialist spielte bereits in der Jugend in Hofherrnweiler, ehe er dieses Jahr zu den Aktiven stieß. Hier bringt es Christoph auf 13 Einsätze und 5 Tore in der dritten Mannschaft, sowie auf 5 Einsätze in der Zweitvertretung in der Bezirksliga. „Ich freue mich auf den neuen Verein und das neue Umfeld. Schon nach dem ersten Gespräch hatte ich ein sehr gutes Gefühl und war überzeugt von den Zielen und dem großen Potential des Vereins.“ so der Neuzugang. Auch der stellvertretende Abteilungsleiter Daniel Winter zeigt sich begeistert: „Mit Christoph hat sich ein sehr talentierter und junger Spieler für unsere TSG entschieden. Seine Flexibilität in der Defensive, als auch im Mittelfeld, wird uns in der kommenden Saison sehr bereichern. Besonders durch seinen bodenständigen und ruhigen Charakter bin ich davon überzeugt, dass er hervorragend in unsere Mannschaft passen wird.“ In Abtsgmünd trifft Christoph Schäfer auf ein paar altbekannte Gesichter: Mit Leon Honigmann und dem zukünftigen TSGler Nico Rahmig spielte er bereits in Hofherrnweiler gemeinsam in der Jugend. Die gesamte Abteilung Fußball schätzt sich glücklich, dass Christoph sich für die TSG entschieden hat und wünscht ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit in Abtsgmünd.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Anadolu Reutlingen (Kreisliga A2 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Melih Erborazan kehrt zurück – Willkommen daheim! Wir freuen uns riesig, dass Melih zur neuen Saison wieder zu uns zurückkehrt! Nach einem Jahr bei den Young Boys Reutlingen, wo er in der Verbandsliga Teil des Teams war, bringt er wertvolle Erfahrung aus einer höheren Spielklasse mit. Er hat die Zeit bei den Young Boys Reutlingen genutzt, um sich in einem leistungsstarken Team weiterzuentwickeln – eine Erfahrung, von der wir jetzt profitieren werden. Umso mehr freuen wir uns, dass es mit seiner Rückkehr geklappt hat – denn er passt einfach perfekt zu uns. Sowohl sportlich als auch menschlich ist Melih eine Bereicherung für unser Team. Mit seinen Qualitäten und seinem Charakter wird er uns definitiv weiterbringen – wir sind sehr, sehr froh, ihn wieder in unseren Reihen zu haben! Willkommen zurück, Melih – auf eine starke Saison mit dir!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Ebersbach (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

DANKE, Fabio Santini! Nach drei Jahren, über 75 Pflichtspielen, 30 Scorerpunkten und dem Gewinn des Bezirkspokals in der Saison 2022/23, verlässt Fabio Santini den SV Ebersbach und kehrt zum TSV Schlierbach zurück. Wir bedanken uns bei unserer Nummer 11 für das ganze Herzblut in den letzten Jahren. Bezirkspokalsieger bleibt man für immer! Am Samstag heißt es dann vorerst zum letzten Mal: #aufdierote!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TV Nellingen (Kreisliga A1 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Willkommen beim TV Nellingen, Dino & Luka! Mit Dino Orlandini und Luka Ivankovic dürfen wir zwei spannende Neuzugänge für die kommende Saison begrüßen! Beide sind gerade mal 20 Jahre alt und passen damit perfekt in unser junges, dynamisches Team. Dino bringt ordentlich Tempo und Dribbelstärke mit – ein echter Wirbelwind für die Außenbahn! Seine Ausbildung beim FC Esslingen und die letzte Station beim TSV Plattenhardt zeigen: Der Junge weiß, wie man Gegner beschäftigt. Luka ist ebenfalls offensiv ausgerichtet und variabel einsetzbar – zentral wie auch außen. In seiner letzten A-Jugend-Saison beim FC Esslingen holte er sich die Torjägerkrone der Landesstaffel. Beide kommen vom TSV Plattenhardt und wurden in der Jugend beim FC Esslingen ausgebildet – wir sind überzeugt, dass sie unser Spiel bereichern werden! Willkommen in Nellingen, Jungs – auf eine starke gemeinsame Zeit!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++