Verbandsliga: Biebricher mit Magerkost und Alupech Nur 1:1 gegen Kinzenbach +++ Zer trifft erst Pfosten, dann Latte +++ Bruder Volkan hilft aus

Die Biebricher hatten Verletzungssorgen, doch das wollte Sportchef Malte Christ nicht als Entschuldigung für den verpassten Heimsieg gelten lassen. „Nach der Führung waren wir zu passiv, haben wohl geglaubt, das Ding nach Hause schaukeln zu können“, vermisste er zielstrebige Aktionen in Richtung 2:0. Orkun Zer, beim 1:0 mit dem Pausenpfiff mustergültig von Otman Jaatit bedient, hatte nach Kinzenbachs Ausgleich durch den eingewechselten Tommy Ried allerdings auch Riesenpech. In der 85. Minute traf er bei seiner Doppelchance zuerst den Pfosten, dann die Latte. Am Ende gab es nach dem Duell auf dem Rasen der Dyckerhoffanlage, der aus Sicht von Malte Christ viel zu hoch stand, bei den 02ern nur lange Gesichter. Aufgrund der personellen Lage half Co-Trainer Volkan Zer in den Schlussminuten aus. Jetzt geht es zum FC Waldbrunn (So., 15 Uhr).