Verbandsliga: Biebrich will Effizienz verbessern Trotz bester Chancen sprang gegen Dorndorf nur ein 2:2 heraus +++ Sonntag in Breidenbach

Biebrich. Effizienz verbessern – das ist bei Biebrich 02 (So., 15 Uhr, in Breidenbach) nach dem 2:2 gegen Dorndorf der größte Ansatzpunkt. Einschließlich diverser Alutreffer zählte Trainer Nazir Saridogan über ein Dutzend bester Gelegenheiten.

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr

Dass Torjäger Orkun Zer seine kleine Durststrecke mit einem Doppelpack beendete, war nach dem Remis eher ein schwacher Trost. In etlichen Spielen hat Kapitän Zer vorne mit Youngster Elias Walter (fünf Saisontore) ein starkes Duo gebildet. Doch Walter muss aufgrund einer Bauchmuskel- und Fußblessur erst einmal weiter pausieren. Wie auch Philipp Volk (Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Maurice Pinger (Sehnenverletzung im Arm).

Darüber hinaus gaben sich die 02er im Kreispokal keine Blöße. Durch einen 4:2-Erfolg beim SV Hajduk zog das Saridogan-Team in die 2. Runde ein. Nach einer 2:0-Führung hatte Hajduk auf dem Kloppenheimer Hartplatz zwischenzeitlich zum 2:2 ausgeglichen. Zwei späte Treffer des eingewechselten Edmond Puemi Toukap stellten den Endstand her. Biebrich trifft nun in Runde 2 auf Hellas Schierstein.