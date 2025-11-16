 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Bereits zur Pause liegt Biebrich mit 4:0 vorne.
Bereits zur Pause liegt Biebrich mit 4:0 vorne. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Verbandsliga: Biebrich siegt deutlich gegen Juno Burg

FC Waldbrunn muss zu den TuS Hornau +++ Breidenbach gegen Okriftel +++ Tabellennachbarn in Heuchelheim unter sich

Nach der bitteren Derbyniederlage gegen die SG Walluf am Mittwochabend hat sich der FV Biebrich vorerst aus der absoluten Spitzengruppe der Verbandsliga verabschiedet. Immerhin: Gegen Juno Burg konnten die 02er einen klaren Heimerfolg feiern. Am Sonntag zieht dann der Rest der Liga nach: Im absoluten Kellerduell stehen sich der FV Breidenbach und Germania Okriftel gegenüber. Sowohl der SV Zeilsheim (in Heuchelheim) und der SV Wiesbaden (gegen Dietkirchen) kämpfen gegen Teams aus der gleichen Tabellenregion um wichtige Dreier. Herbstbmeister Hornau hat im Topspiel Waldbrunn zu Gast, Rot-Weiß Hadamar empfängt zuletzt formverbesserte Marburger. Der Zweite Türkischer SV hat mit dem Gastspiel beim TSV Steinbach Haiger II eine schwere Auswärtsaufgabe vor der Brust. Außerdem empfängt Limbug den FC Ederbergland.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

+Video

Eine deutliche Angelegenheit gab in Biebrich, denn die 02er konnten gegen Juno Burg mit 5:1 gewinnen. Aiman Tahiri erzielte nach einer Viertelstunde den Führungstreffer und nur eine Minute später konnte Maurice Pinger auf 2:0 erhöhen. Die Gastgeber kamen immer besser in Fahrt und Tim Emmel erzielte in der 19. Minute das 3:0. Nach einer knappen halben Stunde erzielte Emmel den Doppelpack (32.). Nur drei Minuten dauerte es im zweiten Abschnitt bis Biebrich erneut zuschlagen konnte. Niko Puchella erhöhte auf 5:1 (48.). Die Gäste kamen durch einen Doppelpack von Sören Fink noch zu einem 2:5 (70., 90.). Am Ende steht ein klarer Sieg für die Biebricher, die vorübergehend auf Platz vier stehen.

