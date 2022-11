Verbandsliga: Biebrich meldet sich eindrucksvoll zurück 02er siegen 2:0 in Waldbrunn

"Da hat das Zuschauen Spaß gemacht“, lobte der Sportliche Leiter Malte Christ, der ansonsten auch keine kritischen Töne scheut. Doch es lief wie am Schnürchen. Auch in der Entstehung der Führung mit der Balleroberung durch David Meurer. Es leitete zu Orkun Zer weiter, dessen Vorlage Otman Jaatit mit einem Schlenzer in den Winkel verwertete. In der 50. Minute hatte Eduardo Landu Mateus das 2:0 auf dem Fuß, doch Schlussmann Daniel Erbse parierte prächtig. Die Ampelkarte gegen den Waldbrunner Yoshiki Watai spielte den 02ern, bei denen Moritz Christ am Boden und in der Luft praktisch keinen Zweikampf verlor, in die Karten. Orkun Zer nutzte die Vorarbeit des eingewechselten Emirkan Dorul zum zweiten Tor. Er war für den am Arm verletzten Mittelfeldspieler Maurice Pinger gekommen.