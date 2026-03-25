Verbandsliga: Biebrich legt vor, Krisen-Duell in Heuchelheim

TSF Heuchelheim geriet zuletzt unter die Räder. Gegen den SV Wiesbaden soll der Turnaround gelingen. – Foto: T. Metz (Archiv)

Fernduell im Dreikampf an der Verbandsliga-Spitze. Wobei theoretisch noch ein Vierkampf draus werden würde, wenn der FV Biebrich in den kommenden Partien eine Siegesserie hinlegt. Die 02er können nach zwei Heimsiegen in Serie direkt am Freitagabend vorlegen, gastieren beim abstiegsbedrohten VfR 07 Limburg. Limburger Team gegen Wiesbadener Team, so geht es auch am Samstag weiter, wenn der TuS Dietkirchen den Türkischen SV empfängt. Aus dem Spitzen-Quartett sind dann Rot-Weiß Hadamar (gegen Breidenbach) und die TuS Hornau im Duell der Hessenliga-Absteiger gegen Steinbach Haiger II gefordert. Die zuletzt kriselnden Wallufer müssen zum SV Zeilsheim, Schlusslicht Okriftel fährt nach Waldbrunn. Marburg will weitere Zähler gegen den Abstieg gegen Juno Burg eintüten. Extrem richtungsweisend ist das Spiel zwischen TSF Heuchelheim und dem SV Wiesbaden.