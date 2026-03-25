 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

Verbandsliga: Biebrich legt vor, Krisen-Duell in Heuchelheim

02er wollen am Freitagabend den Aufwärtstrend bestätigen +++ SVW und TSF brauchen dringend den Turnaround +++ Kriselnde Wallufer in Zeilsheim

von Redaktion · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
TSF Heuchelheim geriet zuletzt unter die Räder. Gegen den SV Wiesbaden soll der Turnaround gelingen.
TSF Heuchelheim geriet zuletzt unter die Räder. Gegen den SV Wiesbaden soll der Turnaround gelingen. – Foto: T. Metz (Archiv)

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TSV Steinbach II
TuS Hornau
07 Limburg
Türk. SV Wsb

Fernduell im Dreikampf an der Verbandsliga-Spitze. Wobei theoretisch noch ein Vierkampf draus werden würde, wenn der FV Biebrich in den kommenden Partien eine Siegesserie hinlegt. Die 02er können nach zwei Heimsiegen in Serie direkt am Freitagabend vorlegen, gastieren beim abstiegsbedrohten VfR 07 Limburg. Limburger Team gegen Wiesbadener Team, so geht es auch am Samstag weiter, wenn der TuS Dietkirchen den Türkischen SV empfängt. Aus dem Spitzen-Quartett sind dann Rot-Weiß Hadamar (gegen Breidenbach) und die TuS Hornau im Duell der Hessenliga-Absteiger gegen Steinbach Haiger II gefordert. Die zuletzt kriselnden Wallufer müssen zum SV Zeilsheim, Schlusslicht Okriftel fährt nach Waldbrunn. Marburg will weitere Zähler gegen den Abstieg gegen Juno Burg eintüten. Extrem richtungsweisend ist das Spiel zwischen TSF Heuchelheim und dem SV Wiesbaden.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Fr., 27.03.2026, 19:30 Uhr
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
19:30

Sa., 28.03.2026, 16:00 Uhr
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
16:00

So., 29.03.2026, 14:30 Uhr
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
14:30live

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
15:15

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
15:30

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
15:30

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
15:30

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
15:30