Verbandsliga: Biebrich 02, Türkischer SV und SG Walluf mit Zuversicht

Nazeem Aboubakari ist zur neuen Saison für den Türkischen SV am Ball. – Foto: Pia Pfeifer

Wiesbaden. Da waren es nur noch drei: Nach dem überraschenden Abstieg des SV Wiesbaden repräsentieren Biebrich 02, der Türkische SV und die SG Walluf die Wiesbadener und Rheingauer Farben in der Fußball-Verbandsliga Mitte. Alle für die Spielzeit 2026/27 mit dem Blick auf eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte. Wobei das Beispiel SVW gezeigt hat, wie schnell und nicht mehr zu stoppen ein Absturz kommen kann.

Doch das verbliebene Trio sprüht vor Zuversicht. Beim FV Biebrich 02 auch deshalb, weil erstmals die Garde der jungen Spieler gehalten werden konnte, die in der abgelaufenen Runde nachhaltig ihre Verbandsliga-Qualitäten unter Beweis gestellt hatte und dadurch in den Fokus anderer Vereine geraten waren. Zugleich haben die 02er die nächsten Talente aus ihrem schier unerschöpflichen Nachwuchs-Pool in den Kader der Ersten hochgezogen. Und nicht zuletzt zeigt die Beziehung zwischen Chefcoach Nazir Saridogan (geht in die 14. Saison) und den Biebrichern keine Anzeichen von Alltags-Abnutzung. Vielmehr scheint sie zu florieren wie am ersten Tag. Genug Potenzial, um den Aufstieg mitzumischen? Zuzutrauen ist es den „Blauen“.

Apropos Alltag: Davon kann beim Türkischen SV in den vergangenen Jahren nun wirklich nicht die Rede sein. Der bittere Gruppenliga-Abstieg 2023 wirkte sich nicht frustrierend, sondern extrem belebend aus. Zwei Aufstiege in der Folge später spielte der TSV unter Trainer Gökhan Caliskan eine gute erste Verbandsliga-Runde, durfte nach tollem Beginn sogar ein bisschen in Richtung Hessenliga schielen. Doch ein dritter Aufstieg in Folge, das räumte Vorsitzender Ilkay Candogan auch in der Endphase der letzten Saison ein, wäre vielleicht für den Verein zu früh gekommen. Jetzt geht es mit vielen neuen Gesichtern und ohne die Schar der Abgänge – darunter prägende Spieler des Aufschwungs – in die neue Runde. Caliskan wird mit Kilic Görgülü einen Co-Trainer an seiner Seite haben. Ob die größere Kaderbreite in einem langen Atem auf den vorderen Plätzen mündet, wird sich weisen. Beim TSV gilt: Nichts scheint unmöglich.

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Wundertüte SG Walluf

Auf den Rheingauer Verbandsliga-Vertreter dürfte das genauso zutreffen. Wundertüte SG Walluf – Kaderumwälzung, Neustart auf der Trainerposition, das Leben im SG-Domizil steckt voller Überraschungen. Ob es auf dem Spielfeld nach der Talfahrt 2026 verstärkt wieder positive werden, das hängt sicher auch davon ab, wie Chefcoach-Newcomer Dennis Merten einschlägt. Der Hattenheimer Fußball-Tausendsassa, der mit seinem in die Kreisoberliga aufgestiegenen SSV eng verbandelt ist, zudem hauptberuflich den Job als Co-Trainer der in die Regionalliga eingezogenen U21 von Eintracht Frankfurt zu wuppen hat, geht die Herausforderung Walluf mit dem ihm eigenen Enthusiasmus an. Umbruch stemmen, neues Gefüge kreieren und das mit dem eigenen Anspruch, sich unter den ersten sieben anzusiedeln. Mega-spannend nun, wie die Umsetzung gelingt. Die SGW um das Rückkehrer-Duo Balder/Berger im Liga-Obergeschoss?

