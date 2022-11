Verbandsliga: Biebrich 02 mit Blitz-Zugang Ex-Gonsenheimer Mustafa Yilmaz steht Sonntag im Kader +++ Heimspiele für Eltville und Niedernhausen

FV-Coach Saridogan zählt auf den Neuzugang

Yilmaz, der in dieser Runde noch kein Spiel absolviert hat, somit ab sofort für die 02er frei ist, trainiert schon einige Zeit mit dem Team, jetzt wurde seine Verpflichtung perfekt gemacht. „Ein Spieler, der superviel Qualität hat und Verantwortung übernehmen soll“, sieht Saridogan im Hinblick auf die zuletzt fehlende Spielpraxis und in puncto Fitness keine Probleme. Heißt: Yilmaz zählt bereits bei Primus VfB Marburg (So., 14.30 Uhr) zum Kader, befindet sich offenbar körperlich in bester Verfassung.