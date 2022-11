Verbandsliga: Besondere Atmosphäre in Bad Vilbel Rot-Weiß Darmstadt muss schon am Freitagabend ran+++SV Münster ist erneut Außenseiter

Darmstadt/Münster. In der Verbandsliga ist Rot-Weiß Darmstadt bereits an diesem Freitag beim FV Bad Vilbel gefordert. Der SV Münster empfängt am Sonntag die SG Bornheim und will dabei das Maximum rausholen.