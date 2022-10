Verbandsliga: Bei 02 ist keiner Nummer zwei Die Torhüter Max Krapf und Dominik Reining wechseln sich in Biebrich alle zwei Spiele ab +++ SV Niederhausen trifft auf den Tabellenzweiten

Wohl dem, der zwei starke Torhüter in seinen Reihen weiß. 02-Trainer Nazir Saridogan hat mit dem erfahrenen Dominik Reining und Youngster Maximilian Krapf genau so ein Duo im Kader und tut sich entsprechend „sehr schwer“, einen von beiden zur Nummer zwei zu machen. Seine ungewöhnliche Entscheidung bis zur Winterpause: ein Wechsel zwischen den Pfosten im Zwei-Spiele-Rhythmus. Somit steht Krapf gegen die SG Kinzenbach (So., 15 Uhr) im Kasten, ehe Reining in Waldbrunn übernimmt. Neben den verletzten Elias Walter, Philipp Volk und Finn Mörschel fehlt Derrick Amoako, der gerade richtig in Schwung gekommen war. Direkt nach dem 2:0 bei Juno Burg war er mit Rot bedacht worden, wegen angeblichen Nachtretens. Er sei eingeklemmt gewesen und habe nur das Bein rausgezogen, erläuterte Amoako gegenüber seinem Coach. Das Strafmaß steht noch aus.