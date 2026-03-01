 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Verbandsliga: Basaras Anschlusstreffer kommt zu spät

FC Basara unterliegt Mechtersheim knapp mit 1:2 +++ SV Viktoria Herxheim gewinnt auswärts in Morlautern +++ Waldalgesheim unter Flutlicht gegen Bad Kreuznach

Per Strafstoß sorgte Gianni Aulette noch einmal für Hoffnung auf Seiten Basaras.
Per Strafstoß sorgte Gianni Aulette noch einmal für Hoffnung auf Seiten Basaras. – Foto: Keita Sugawara

Rheinhessen. Wie verkraftet der SV Alemannia Waldalgesheim diesen Rückschlag? Am Mittwochabend gab es unter Flutlicht ein 0:1 gegen Marienborn, nun steht am Montagabend - wieder unter Flutlicht, wieder zuhause - das Derby gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach an. Die Marienborner wiederum wollen erneut auswärts nachlegen, sind bei Jahn Zeiskam gefordert. Das Gipfeltreffen stieg am Samstag beim FC Basara, die gegen den TuS Mechtersheim mit 2:1 verloren. Bereits am Freitagabend eröffneten Morlautern und Herxheim den Spieltag mit einem fulminantem 4:2 Sieg für die Herxheimer. Bretzenheim und Steinbach spielen im Kellerduell gegeneinander, außerdem empfängt die SG Hüffelsheim den VfB Bodenheim. Außerdem spielen: Bienwald Kandel gegen Steinwenden und Hoheneckn gegen Pirmasens II.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
2
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
1
2

Heute, 15:00 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
0
0

Heute, 15:00 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
2
0

Heute, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
15:30live

Heute, 15:45 Uhr
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
15:45live

Morgen, 19:30 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
19:30live