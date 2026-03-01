Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Verbandsliga: Basaras Anschlusstreffer kommt zu spät
FC Basara unterliegt Mechtersheim knapp mit 1:2 +++ SV Viktoria Herxheim gewinnt auswärts in Morlautern +++ Waldalgesheim unter Flutlicht gegen Bad Kreuznach
von Redaktion · Heute, 14:23 Uhr · 0 Leser
Per Strafstoß sorgte Gianni Aulette noch einmal für Hoffnung auf Seiten Basaras. – Foto: Keita Sugawara
Rheinhessen. Wie verkraftet der SV Alemannia Waldalgesheim diesen Rückschlag? Am Mittwochabend gab es unter Flutlicht ein 0:1 gegen Marienborn, nun steht am Montagabend - wieder unter Flutlicht, wieder zuhause - das Derby gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach an. Die Marienborner wiederum wollen erneut auswärts nachlegen, sind bei Jahn Zeiskam gefordert. Das Gipfeltreffen stieg am Samstag beim FC Basara, die gegen den TuS Mechtersheim mit 2:1 verloren. Bereits am Freitagabend eröffneten Morlautern und Herxheim den Spieltag mit einem fulminantem 4:2 Sieg für die Herxheimer. Bretzenheim und Steinbach spielen im Kellerduell gegeneinander, außerdem empfängt die SG Hüffelsheim den VfB Bodenheim. Außerdem spielen: Bienwald Kandel gegen Steinwenden und Hoheneckn gegen Pirmasens II.