Verbandsliga: Basaras Anschlusstreffer kommt zu spät

Per Strafstoß sorgte Gianni Aulette noch einmal für Hoffnung auf Seiten Basaras. – Foto: Keita Sugawara

Rheinhessen. Wie verkraftet der SV Alemannia Waldalgesheim diesen Rückschlag? Am Mittwochabend gab es unter Flutlicht ein 0:1 gegen Marienborn, nun steht am Montagabend - wieder unter Flutlicht, wieder zuhause - das Derby gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach an. Die Marienborner wiederum wollen erneut auswärts nachlegen, sind bei Jahn Zeiskam gefordert. Das Gipfeltreffen stieg am Samstag beim FC Basara, die gegen den TuS Mechtersheim mit 2:1 verloren. Bereits am Freitagabend eröffneten Morlautern und Herxheim den Spieltag mit einem fulminantem 4:2 Sieg für die Herxheimer. Bretzenheim und Steinbach spielen im Kellerduell gegeneinander, außerdem empfängt die SG Hüffelsheim den VfB Bodenheim. Außerdem spielen: Bienwald Kandel gegen Steinwenden und Hoheneckn gegen Pirmasens II.