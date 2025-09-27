Verbandsliga: Basara und Bretzenheim geben Führung her

Zwei Führungstore, aber nur ein Punkt – für Aufstiegsaspirant FC Basara Mainz und die Verbandsliga-Klassenkämpfer der TSG Bretzenheim verlief der Samstag enttäuschend.

Auch die Mainzer Japaner hatten allerdings kaum dicke Chancen. Bei viel Ballbesitz in Durchgang eins sprang ein Acht-Meter-Schuss von Niko Neal übers Gehäuse heraus. In einer ausgeglicheneren zweiten Hälfte schädelte Seiya Nagao die Flanke von Ibrahim Katende ins Netz (61.).

Vorher wäre Andreas Mayer mit einem Punkt im Topspiel zufrieden gewesen. Aber nach diesem Spielverlauf war der Sportliche Leiter der „Diamanten“ weit von Glücksgefühlen entfernt: „Das war ein ärgerliches 1:1. Wir haben im ganzen Spiel nicht eine Torchance zugelassen.“ Zumindest bis in Minute 86, als Ben Grünewald eine scharfe Flanke ins Netz köpfte.

Danach wurde es bunt. Shunta Kimura sah nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte (74.), Marlon Pira zog auf der Gegenseite gegen Ryoji Matsumura die Notbremse (81.). Mayer hätte lieber das vermeintlich sichere 2:0 genommen. Und blickt zurück auf ein „tolles Spiel von beiden, intensiv, taktisch geprägt, wenn auch mit wenigen Torchancen“.

FC Basara: Pohlenz – Nakashima, Katende, Dillitz, Oshima – Kimura, Papela – Auletta (70. Matsumura), Neal (90.+1 Wakeshima), Ishida – Nagao (79. Schürer).

In einer, so Timo Schmidt, ereignisarmen ersten Halbzeit versenkte sein spielender Chefcoach-Kollege Serdal Günes einen Freistoß (12.). „Der Gegner hatte mehr Ballbesitz, wir haben alles gut wegverteidigt“, sagt Schmidt. Ausnahme: der Doppelpass, der zum 1:1 (Simon Scherer/30.) führte. Lukas Helbach scheiterte nach einem Standard an Keeper und Latte.

Dann legte sich die TSG zwei Eier selbst ins Nest. Bastian Rosinus ließ Nik Rosenbaums Schuss abprallen, Cedric Lind staubte ab (49.). Und im Schlussspurt vertändelte Luca Scherer die Kugel, Mostafa El-Haiwan profitierte (83.). Moritz Sonnenschein hatte das 2:2 liegen lassen. „Viel mehr kam von uns aber auch nicht“, gesteht Schmidt ein. „Eine verdiente Niederlage, aber durch unsere Fehler fühlt es sich so an, als wäre was drin gewesen.“

TSG Bretzenheim: B. Rosinus – Japke, Günes, Scherer (87. Fabi) – Helbach, Balik (76. Balik), Lucente (87. Hill), Tasdemir – Sonnenschein (62. L. Rosinus), Noori – Frick (70. Jung).