Ligabericht
Mit dem 7:2-Kantersieg über die SG Hüffelsheim bleibt der FC Basara Mainz in den Spitzengruppe.
Mit dem 7:2-Kantersieg über die SG Hüffelsheim bleibt der FC Basara Mainz in den Spitzengruppe. – Foto: Zafer Hosman

Verbandsliga: Basara Mainz mit Kantersieg gegen Aufsteiger Hüffelsheim

Basara Mainz mit 7:2-Sieg gegen die SG Hüffelsheim +++ TuS Mechtersheim siegt im Topspiel und festigt Tabellenfühung +++ Bodenheim verpasst Heimsieg und verliert 5:3 +++ Kellerduell in Steinwenden +++ Erster Eintracht-Sieg gegen Marienborn?

Furioser Beginn des achten Verbandsliga-Spieltags: Bereits am Samstag waren sechs Teams im Einsatz. Im Duell zwischem dem TuS Mechtersheim und dem SV Waldalgesheim konnten sich die Mechtersheimer nach einem 2:0 Rückstand in der zweiten Hälfte zurückkämpfen und das Spiel mit 3:2 gewinnen. Der FC Basara Mainz zeigt Aufsteiger Hüffelsheim seine Grenzen auf und gewinnt mit 7:2. Außerdem verpasst der VfB Bodenheim einen Heimsieg und verliert eine torreiche Partie gegen Herxheim mit 3:5. Am Sonntag wollen der FC Bienwald Kandel (in Steinbach) und Jahn Zeiskam (in Pirmasens) wichtige Zähler sammeln, um oben dranzubleiben. Die SG Eintracht Bad Kreuznach will gegen Marienborn ihren ersehnten ersten Sieg sammeln. Der SV Steinwenden empfängt den SV Morlautern zum Kellerduell. Außerdem spielt die TSG Bretzenheim gegen Hohenecken.

Gestern, 16:00 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
3
5
Abpfiff

Den Nachbericht aus Sicht des VfB Bodenheims findet ihr hier.

Heute, 15:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
1
0
+Video

Heute, 15:00 Uhr
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
0
1

Heute, 15:15 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
15:15

Heute, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
0
0

