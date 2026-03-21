Verbandsliga: Basara macht Druck auf Mechtershei, Eintracht-Heimpleite

Gianni Auletta machte beim 3:0-Sieg per Strafstoß den Deckel drauf. – Foto: Keita Sugawara

Nach dem schweren Pokalabend ist für Verbandsliga-Tabellenführer TuS Mechtersheim vor dem schweren Ligaspiel: Denn der Primus hat am Sonntag die formstarke SG Hüffelsheim zu Gast. Die SGH hat vier von vier Partien im Jahr 2026 gewonnen und will nun die Sensation beim TuS packen. Davon profitieren könnten der FC Basara Mainz, der am Samstagnachmittag gegen Hohenecken mit 3:0 gewann und Jahn Zeiskam, der in Bodenheim gefordert ist. Aber auch der dahinter platzierte FC Bienwald Kandel lauert noch. Die Waldalgesheimer verpassten die Chance nach oben zu ziehen und verlieren in Steinbach mit 0:1.Ein Kellerduell steht in Bretzenheim an, wenn die TSG den SV Morlautern empfängt. Ferner gastiert die TuS Marienborn in Steinwenden. Die SG Eintracht Bad Kreuznach hatte Viktoria Herxheim zu Gast und unterlag mit 0:4.