 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Verbandsliga: Basara macht Druck auf Mechtershei, Eintracht-Heimpleite

Eintracht Bad Kreuznach mit 0:4-Heimpleite +++ Basara gewinnt gegen Hohenecken souverän +++ TuS hat nach Doppel-Belastung unter der Woche am Sonntag die formstarke SG Hüffelsheim zu Gast

von Redaktion · Gestern, 20:44 Uhr · 0 Leser
Gianni Auletta machte beim 3:0-Sieg per Strafstoß den Deckel drauf.
Gianni Auletta machte beim 3:0-Sieg per Strafstoß den Deckel drauf. – Foto: Keita Sugawara

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Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Nach dem schweren Pokalabend ist für Verbandsliga-Tabellenführer TuS Mechtersheim vor dem schweren Ligaspiel: Denn der Primus hat am Sonntag die formstarke SG Hüffelsheim zu Gast. Die SGH hat vier von vier Partien im Jahr 2026 gewonnen und will nun die Sensation beim TuS packen. Davon profitieren könnten der FC Basara Mainz, der am Samstagnachmittag gegen Hohenecken mit 3:0 gewann und Jahn Zeiskam, der in Bodenheim gefordert ist. Aber auch der dahinter platzierte FC Bienwald Kandel lauert noch. Die Waldalgesheimer verpassten die Chance nach oben zu ziehen und verlieren in Steinbach mit 0:1.Ein Kellerduell steht in Bretzenheim an, wenn die TSG den SV Morlautern empfängt. Ferner gastiert die TuS Marienborn in Steinwenden. Die SG Eintracht Bad Kreuznach hatte Viktoria Herxheim zu Gast und unterlag mit 0:4.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 16:00 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
0
4
Abpfiff
+Video

Gestern, 16:00 Uhr
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
3
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
15:00

Heute, 15:00 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
15:00

Heute, 15:00 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
15:00

Heute, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
15:30