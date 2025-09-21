Verbandsliga: Basara feiert Kantersieg

Mainz/Bodenheim. Ein wahrer Torregen ging in der Verbandsliga nieder, mit einem Kantersieg des FC Basara Mainz, einem konsternierten VfB Bodenheim, willensstarken und doch enttäuschten Bretzenheimern sowie einer TuS Marienborn, die trotz späten Punktverlusts viel Positives sieht.

Scherer verkürzte zwar nach Christian Hahns Flankenlauf (42.). Doch was eine Aufholjagd hätte werden können, machte Exo Papela mit seinem abgefälschten Distanzschuss zunichte (55.). Noch einmal Auletta mühelos per Kopf (65.) und der nach innen dribbelnde Seiya Nagao (72.) legten nach, ehe die Mainzer Japaner austrudeln ließen. „Schafft nicht jeder, kann man mal machen“, freut sich Auletta über de Kantersieg gegen den eigentlich so starken Liga-Neuling, „darauf heißt es sich jetzt nicht auszuruhen, sondern weiterzumachen.“

Bei den „Diamanten“ war der starke Aufsteiger heillos überfordert. Nach gelungener Startphase, gekrönt vom 1:0 durch Simon Scherers Abstauber (14.), brachen bald alle Dämme. Shunta Kimura (18.) und Gianni Auletta (19., 37.) mit zweieinhalb Treffern – Fabian Scheick besorgte per Eigentor den Rest (23.) – drehten die Partie. „Es hat bei uns einfach funktioniert“, strahlt Auletta. „Das Wetter war mehr auf unserer Seite. Der Gegner war platt, da war schnell die Luft raus.“

FC Basara: Pohlenz – Nakashima (73. Kasahara), Wronkowski, Dillitz, Oshima – Kimura, Ishida (76. Matsumura) – Auletta (73. Schürer), Neal (46. Munevar), Fukuhara (45. Papela) – Nagao.

Die erste Halbzeit passte für Trainer Marco Jantz, wie schon in Zeiskam (0:4) und gegen Kandel (0:3). Khaled Abou Daya tankte sich zum 1:0 durch (2.), Calvin Faßnacht legte nach (25.). Abou Dayas Querpässe auf Pedro Agrela und Maik Geuder vor sowie seinen stark parierten Schuss nach der Pause zählt Jantz zur Kategorie „Matchball“.

Und den 35-Meter-Knaller von Mathis Mankopf in die Rubrik „Traumtor“ (55.). Nach einer Ecke glich Marcel Meinzer aus (56.). „Der Gegner war mausetot, und wir haben ihn wiederbelebt“, zürnt Jantz. Noch mal aus der Ferne (58.) und per Freistoß (64.) legte Mankopf nach, unterbrochen von Agrelas Elfer-Ausgleich (62.). Dani Thons Konter machte den Deckel drauf (78.). Einen Grund für die Gegentor-Flut nach den Pausen sieht Jantz in den vielen Verletzten, Kranken, Urlaubern und seiner winzigen Trainingsgruppe. „Aber wir müssen das Ding einfach ziehen.“

VfB Bodenheim: Simon – Meyenburg, Ziewers, Manz (71. Melcher) – Heine, Kramer (71. Bott), Geuder (83. Abdelaali), Agrela – P. Kammerer (83. Röth) – Abou Daya, Faßnacht.

„Wir haben Moral bewiesen, und doch fühlt sich dieses Unentschieden an wie eine Niederlage“, sagt Spielertrainer Serdal Günes. „Du musst solche Spiele gewinnen, wenn du da unten raus willst“, blickt Chefcoach Timo Schmidt auf die Tabelle. Eine Stunde lang war der Pfälzer Aufsteiger torgefährlicher und ging durch Alex Tuttobene (28., Abstauber nach Latten-Kracher), Sergen Tok (57., Umschaltangriff) und Lukas Kallenbach (78., Kopfball nach Freistoß) in Führung.

Dreimal schlugen die 46er prompt zurück, und jeweils war das stark über die Flügel gespielt. Johannes Gehrling per Kopf (30.), Tamim Noory mit der Hacke (65.) und Lennart Leismann, dessen Schuss Tom Rohe ins eigene Tor grätschte (81.), glichen jeweils aus. In der Nachspielzeit wurde Luca Lucentes 4:3 wegen Abseits weggepfiffen – höchst strittig. „Am Ende lassen wir drei Hochkaräter liegen“, rauft sich Schmidt die Haare. Alles in allem sei das Remis aber chancengerecht.

TSG Bretzenheim: Bos – Japke (90. Rothenburger), Günes, Scherer – Leismann, Balik, Zimmermann (67. Lucente), Tasdemir (46. Fischer) – Noory (87. Basel), Aygurlu (67. Frick) – Gehrling.

„Das Spiel müssen wir gewinnen“, stellt Trainer Ali Cakici fest. Das erste und letzte Wort hatte die SGE mit Jan Wingenters Kopfball (2.) und dem diagonal geschickten Yannik Wex (90.) – einer von vier Ex-Marienbornern, die ins Spiel kamen. Luka Baljak hielt mit einem Doppelpack dagegen, per Chipball eingesetzt (45.) und nach Querpass-Stafette (85.). „Die zweite Hälfte muss mit 4:1 oder 5:1 an uns gehen“, sagt Cakici, „aber das ist keine sportliche Enttäuschung, sondern ein Wendepunkt für uns. Wir sind jetzt richtig gut angekommen in dieser Saison.“

TuS Marienborn: Stofleth – Klüber (82. Hornetz), Hofmann, Beck, Breier, Schwiderski – Serratore (46. I. Fakovic), Schwab (76. Kohns), Trapp – Markiefka, Baljak.





