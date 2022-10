Verbandsliga: Basara dreht Partie in der Nachspielzeit Mainzer Okamoto trifft in der 93. Minute zum 3:2 +++ TSG Bretzenheim verliert gegen den SV Steinwenden

SV Steinwenden – TSG Bretzenheim 3:2 (2:2). – „Mach du mal, ich bin sprachlos.“ Nein, auf dieses Interview haben Timo Schmidt und Daniel Pollner so gar keine Lust. „Ein ganz bitterer Tag“, sagt Pollner nach der 2:3 (2:2)-Niederlage der TSG Bretzenheim beim SV Steinwenden. „Jetzt sind sehr viele Spiele gegen uns gelaufen“, hält die eine Hälfte des Trainerduos beim Verbandsligaaufsteiger fest, „die Jungs sind alle niedergeschlagen, aber wir lassen uns nicht unterkriegen.“ Das Gute: Jacob Roden ist wieder da – und schnürte in einer wilden Startphase direkt einen Doppelpack, mit zwei starken Einzelaktionen, abgeschlossen durch Flachschüsse (8., 12.).

FC Basara Mainz – TuS Rüssingen 3:2 (0:1) – In der Nachspielzeit drehten die „Diamanten“ das Sechs-Punkte-Spiel zu ihren Gunsten und hievten sich aus der Abstiegszone. War bei Joscha Marzis 2:2 noch viel Glück dabei, weil zwei Rüssinger über eine eigentlich vermasselten Flanke säbelten (90.+1), so zeigte Iori Okamoto nach Yuya Okudas Steilpass bei Zweikampf, Drehung und Schlenzer seine ganze Klasse (90.+3). Trainer Takashi Yamashita hebt das Engagement seiner Mannschaft hervor, auch wenn im vorderen Drittel weitgehend die Ideen fehlten. Wieder setzte es zwei Gegentore nach Ecken (Beyreuther/36., Heil/73.). Den ersten Ausgleich leitete Ömer Er mit Dribbling und Hereingabe ein, die Anas Itani ins eigene Netz bugsierte (58.). „Spielerisch haben wir Luft nach oben, aber das war ein Moment, in dem wir Punkte brauchen, und die haben wir geholt“, sagt Yamashita. „Man hat an den Reaktionen gesehen, dass das unseren Jungs richtig gut tut.“

FC Basara: Pohlenz – Itjeshorst, Okuno, Maki – Dahlem (77. Marino), Okuda, Cande, Er (60. Diaw) – Fukuhara (71. Kuroda), Sengül (43. Marzi), Okamoto.