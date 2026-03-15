Verbandsliga: Basara Derbysieger, Last-Minute-Sieg für Hüffelsheim

Basara mit wichtigen Punkten im Aufstiegsrennen – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Das Mainz-Derby zwischen der TSG Bretzenheim und dem FC Basara Mainz konnte die Auswärtsmannschaft für sich entscheiden. Lange Zeit stand es in der Partie unentschieden, ehe Basara das Spiel in der Schlussphase mit einem Doppelschlag entschied. In der 80. Minute stellte Niko Luciano Neal auf 1:0, nur zwei Minuten später erhöhte Gianni Auletta auf 2:0.

Der FC Basara knüpfte damit an den 8:0-Erfolg aus der Vorwoche gegen den SV Morlautern an, springt auf den dritten Platz und wahrt damit seine Chancen im Aufstiegsrennen. Die TSG Bretzenheim rutscht hingegen vom zwölften auf den 13. Tabellenplatz ab und steht damit aktuell in der Abstiegszone.

Fast wäre dem TuS Steinbach ein wichtiger Auswärtserfolg bei der SG Hüffelsheim gelungen. Die Steinbacher, die auf dem letzten Platz der Liga stehen, hätten die drei Punkte dringend gebraucht. Zunächst lief alles zugunsten des TuS: In der 25. Minute brachte Maximilian Philipp Selz seine Mannschaft in Führung. Die Führung hielt bis tief in die zweite Halbzeit, doch in der 85. Minute gleicht Christian Hahn für Hüffelsheim aus. In der 92. Minute sorgte dann Abwehrspieler Niclas Mörbel per Flugkopfball für das 2:1 und damit für den späten Sieg der SGH.

Die SG bleibt damit weiterhin im gesicherten Mittelfeld auf Tabellenplatz sechs. Für Steinbach wird die Lage dagegen immer schwieriger: Nach dem Sieg zum Rückrundenstart ist das positive Momentum durch die Niederlagen letzte Woche gegen Hoheneck und die Niederlage an diesem Spieltag wieder verloren.

Jahn Zeiskam bleibt durch den Sieg über Eintracht Bad Kreuznach Tabellenführer Mechtersheim auf den Fersen, der in Hohenecken "nur" zu einem 1:1 kam. Dabei fand die Heimmannschaft aus Zeiskam erst in der zweiten Halbzeit in die Erfolgsspur. Direkt nach Wiederanpfiff stellt Jannis Fetzner auf 1:0 und kurz darauf erhöhte der in der ersten Halbzeit eingewechselte Nikola Jakovljevic auf 2:0. Wenig später erzielte Jannis Fetzner seinen zweiten Treffer des Tages zum 3:0, und den Schlusspunkt setzt schließlich Jonas Schäfer mit dem Treffer zum 4:0-Endstand. Eintracht Bad Kreuznach rutschte damit einen Tabellenplatz nach unten auf Rang elf.

Der SV Alemannia Waldalgesheim unterlag überraschend dem Unterbau des FK Pirmasens mit 1:2, während die TuS Marienborn mit 4:0 beim SV Morlautern siegte und ihre starke Form bestätigte. Im Duell Herxheim gegen Steinwenden stand es am Ende 1:1.