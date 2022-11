Verbandsliga: Autokorso der Basara-Spieler Mainzer müssen zum Schlusslicht FC Speyer +++ TuS Marienborn trifft auf FK Pirmasens II

Mainz . Jeweils ein Heimspiel haben die Mainzer Verbandsliga-Fußballteams vor Weihnachten noch vor der Brust. Während die TSG Bretzenheim am Sonntag gegen Kellerkind TuS Steinbach Abstand zur Abstiegszone aufbauen will, verabschiedet sich die TuS Marienborn erst nächsten Sonntag gegen Steinwenden in die Winterpause.