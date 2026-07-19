Verbandsliga-Austeiger verliert gegen U19-Bundesligist

Gegen den Nachwuchs des Bundesligisten unterlag Rutesheim mit 1:4, zeigte dabei aber vor allem in der Anfangsphase ein gutes Bild. Robin Slawig brachte den SKV in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Jona Reichardt glich nach einer halben Stunde für den VfB aus. Nach der Pause entschieden die Stuttgarter die Partie für sich: Massimo Di Benedetto traf in der 67. Minute zum 1:2, Brayann Kenmoe erhöhte in der 73. Minute auf 1:3, ehe William Recupero in der 90. Minute den Endstand herstellte.

Für den Aufsteiger bleibt die Vorbereitung damit bewusst anspruchsvoll. Die Mannschaft sammelt in kurzer Zeit Eindrücke gegen unterschiedliche Spielstile und Gegnerprofile. Nach Gegnern aus Bezirksliga, Oberliga und dem Nachwuchsbereich des VfB wartet nun der erste Pflichtspieltermin. Am Samstag, 25. Juli, tritt der SKV um 15.30 Uhr im WFV-Pokal beim SV Allmersbach an. Anschließend folgen weitere Tests: am 29. Juli beim SV Huchenfeld, am 5. August beim SV Böblingen und am 8. August beim VfL Nagold.

Der Ligaauftakt in der Verbandsliga Württemberg ist für Samstag, 15. August, angesetzt. Dann empfängt Rutesheim um 15.30 Uhr den 1. Göppinger SV. Nach dem Aufstieg wird es für den SKV darum gehen, die Vorbereitungserkenntnisse schnell in Stabilität, Rhythmus und Punkte im neuen Umfeld umzusetzen. Die kommenden Wochen geben dem Trainerteam weitere Möglichkeiten, Abläufe zu schärfen und die Mannschaft auf die höheren Anforderungen einzustellen.