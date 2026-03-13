 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Verbandsliga-Ausblick: Primus kann vorlegen, Derby in Mainz

TSG Bretzenheim will zum Stolperstein für Basara werden +++ Patzt Kandel erneut? +++ Kreuznach bekommt es mit nächstem Top-Team zu tun

von Redaktion · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Der VfB Bodenheim braucht dringend drei Punkte. Klappt's ausgerechnet in Kandel?
Der VfB Bodenheim braucht dringend drei Punkte. Klappt's ausgerechnet in Kandel? – Foto: Pia Pfeifer

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga Südwest
Pirmasens II
TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Das Ziel ist schon sichtbar und kommt mit jedem Spieltag näher: Der TuS Mechtersheim ist auf dem besten Weg, den Verbandsliga-Meistertitel klarzumachen und möchte sich auch am Freitagabend bei TuS Hohenecken keine Blöße geben. Dazu bleibt dann etwas mehr Regeneration im Hinblick auf den Verbandspokal-Kracher gegen Schott Mainz kommenden Dienstag. Am Samstag zieht dann Alemannia Waldalgesheim nach, das gegen Pirmasens II wichtige Punkte für den Aufstieg braucht.

Apropos Aufstieg: Den haben auch Jahn Zeiskam (gegen Bad Kreuznach) und der FC Basara (im Derby bei der TSG Bretzenheim) im Blick. Die TuS Marienborn will ihre zuletzt starke Performance beim Drittletzten SV Morlautern bestätigen. Langsam mal klappen muss es mit einem Sieg beim VfB Bodenheim, wobei der Dritte FC Bienwald Kandel ein echtes Brett sein dürfte. Ein Heimsieg gegen Kellerkind Steinbach, und die SG Hüffelsheim würde die Minimalchance auf die Vizemeisterschaft wahren. Ferner stehen sich Viktoria Herxheim und der SV Steinwenden gegenüber.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 19:30 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
19:30

Morgen, 15:00 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
15:00

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
15:00

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
15:00

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
15:00

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
15:30

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
15:30

So., 15.03.2026, 16:00 Uhr
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
16:00