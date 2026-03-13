Verbandsliga-Ausblick: Primus kann vorlegen, Derby in Mainz

Der VfB Bodenheim braucht dringend drei Punkte. Klappt's ausgerechnet in Kandel? – Foto: Pia Pfeifer

Das Ziel ist schon sichtbar und kommt mit jedem Spieltag näher: Der TuS Mechtersheim ist auf dem besten Weg, den Verbandsliga-Meistertitel klarzumachen und möchte sich auch am Freitagabend bei TuS Hohenecken keine Blöße geben. Dazu bleibt dann etwas mehr Regeneration im Hinblick auf den Verbandspokal-Kracher gegen Schott Mainz kommenden Dienstag. Am Samstag zieht dann Alemannia Waldalgesheim nach, das gegen Pirmasens II wichtige Punkte für den Aufstieg braucht.

Apropos Aufstieg: Den haben auch Jahn Zeiskam (gegen Bad Kreuznach) und der FC Basara (im Derby bei der TSG Bretzenheim) im Blick. Die TuS Marienborn will ihre zuletzt starke Performance beim Drittletzten SV Morlautern bestätigen. Langsam mal klappen muss es mit einem Sieg beim VfB Bodenheim, wobei der Dritte FC Bienwald Kandel ein echtes Brett sein dürfte. Ein Heimsieg gegen Kellerkind Steinbach, und die SG Hüffelsheim würde die Minimalchance auf die Vizemeisterschaft wahren. Ferner stehen sich Viktoria Herxheim und der SV Steinwenden gegenüber.

Die Partien des Spieltags im Überblick: