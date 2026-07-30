 2026-07-30T07:56:49.385Z

Spielvorbericht

Verbandsliga-Auftakt mit Derby am Palmenstein

Was für ein Knaller am ersten Spieltag: Mit dem SV Alemannia Waldalgesheim als Gegner steht die ambitionierte SG Hüffelsheim am Freitag gleich vor einem echten Härtetest

von Jochen Werner · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Die SG Hüffelsheim und der SV Alemannia Waldalgesheim trafen nicht nur beim RNL-Turnier aufeinander, sondern begegnen sich auch zum Auftakt der Verbandsliga Südwest.
Die SG Hüffelsheim und der SV Alemannia Waldalgesheim trafen nicht nur beim RNL-Turnier aufeinander, sondern begegnen sich auch zum Auftakt der Verbandsliga Südwest. – Foto: Sebastian Bohr

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Verbandsliga Südwest
SG Hüffelsheim
SV Alemannia Waldalgesheim

Hüffelsheim/Waldalgesheim. Den ersten Knaller in die Verbandsligasaison gibt es gleich zum Auftakt. Am Freitagabend begrüßt die ambitionierte SG Hüffelsheim um 19.30 Uhr auf Palmenstein den SV Alemannia Waldalgesheim im Derby. Der Fünfte gegen den Vierten des Vorjahres. Viel mehr Prickeln geht nicht. Entsprechend groß sind nach der Vorbereitungszeit Vorfreude und Motivation in beiden Lagern, bei den Spielern genauso wie bei den Trainern.

Vor dem Topspiel gibt's die große Analyse: Wie es in Sachen Ziele, Neuzugänge, Ausfälle und mehr bei beiden Teams aussieht, lest ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.