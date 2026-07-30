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Spielvorbericht
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Verbandsliga-Auftakt mit Derby am Palmenstein
Was für ein Knaller am ersten Spieltag: Mit dem SV Alemannia Waldalgesheim als Gegner steht die ambitionierte SG Hüffelsheim am Freitag gleich vor einem echten Härtetest
von Jochen Werner · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Die SG Hüffelsheim und der SV Alemannia Waldalgesheim trafen nicht nur beim RNL-Turnier aufeinander, sondern begegnen sich auch zum Auftakt der Verbandsliga Südwest. – Foto: Sebastian Bohr
Hüffelsheim/Waldalgesheim. Den ersten Knaller in die Verbandsligasaison gibt es gleich zum Auftakt. Am Freitagabend begrüßt die ambitionierte SG Hüffelsheim um 19.30 Uhr auf Palmenstein den SV Alemannia Waldalgesheim im Derby. Der Fünfte gegen den Vierten des Vorjahres. Viel mehr Prickeln geht nicht. Entsprechend groß sind nach der Vorbereitungszeit Vorfreude und Motivation in beiden Lagern, bei den Spielern genauso wie bei den Trainern.