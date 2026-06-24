Verbandsliga-Auftakt lockt mit Derbys: SWFV goes YouTube

Auch an der oberen Nahe wird man sich diesen ersten Spieltag rot im Kalender ankreuzen: Aufsteiger VfR Baumholder freut sich dann nämlich auf Absteiger SC Idar-Oberstein – ein spannendes Duell zweier ehemaligen Oberligisten.

Damit nicht genug. Die Verantwortlichen für die Premiumklasse im Südwestdeutschen Fußballverband haben sich für die kommende Runde etwas ganz Besonderes einfallen lassen: „Wir beginnen die Saison 2026/27 erstmals mit einem offiziellen Eröffnungsspiel, das live auf YouTube übertragen wird“, verrät Staffelleiter Volker Schwinn. Und gerade eben dieser terminliche Rundenstart bietet eine breite Brise Brisanz: Mit dem FV Dudenhofen und Arminia Ludwigshafen stehen sich zwei Lokalrivalen gegenüber, die gerade frisch aus der Oberliga RPS abgestiegen sind und die beide genau dorthin wieder zurück aufsteigen möchten. Dieses Pfälzer Derby wird möglicherweise schon Donnerstag (30. Juli) über die Bühne gehen – oder spätestens am Freitag um 18.30 Uhr. Da auch das Rhein-Nahe-Derby am Palmenstein wohl für Freitag eingeplant wird, sollte der Anstoß in Hüffelsheim dann frühestens um 19.30 Uhr sein.

Die Mainzer Verbandsligisten starten derweil etwas weniger spektakulär in die Saison, aber freilich nicht weniger erwartungsvoll. Basara Mainz empfängt zum Auftakt auf heimischem Rasen den FC Bienwald Kandel zum Duell der Aufstiegsanwärter. Reisen müssen die Marienborner, die beim Landesliga-Aufsteiger VfR Grünstadt auflaufen, wie auch die Kreuznacher Eintracht, die beim TuS Hohenecken gefordert ist.

Ein weiterer Hingucker wird am ersten Spieltag das Duell zwischen Aufsteiger SV Büchelberg und Fast-Oberligist TB Jahn Zeiskam. Wann die Auftaktpartien – wie auch die Duelle an allen anderen Spieltagen – genau angepfiffen werden, beraten die Vereinsvertreter der 17 Verbandsligisten bei ihrer Vorrunden-Besprechung am Montag, 6. Juli, um 19 Uhr im Vereinsheim des VfR Grünstadt.

Auf das Mainzer Stadt-Derby müssen die Fans übrigens bis zum 15. Spieltag (31. Oktober bis 1. November) warten, dann stehen sich in Hechtsheim der FC Basara und die TuS Marienborn gegenüber. An diesem Wochenende erwartet ebenfalls die SG Eintracht die Waldalgesheimer Alemannia. Zwei Wochen später startet dann bereits die Rückrunde.

Die 17er-Liga macht es möglich - oder nötig: Der äußerst interessante erste Mittwoch-Spieltag am 9. September steht ganz im Zeichen des Nahe-Derbys zwischen der SG Hüffelsheim und Eintracht Kreuznach, dem Marienborner Gastspiel beim VfR Baumholder sowie des Auftritts von Marco Reichs SC Idar beim FC Basara.