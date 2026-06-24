Verbandsliga-Auftakt lockt mit Derbys: SWFV goes YouTube

REGION. Was für ein Auftakt in die Fußball-Verbandsliga Südwest: Zum ersten Spieltag am ersten August-Wochenende stehen sich mit der SG Hüffelsheim und SV Alemannia Waldalgesheim nicht nur zwei Nachbarn aus der Rhein-Nahe-Region gegenüber, sondern auch zwei Teams, die in der abgeschlossenen Runde im Verfolgerfeld der Verbandsliga direkt nebeneinander lagen. Beide mit Blickkontakt zur Spitze, beide auch in der kommenden Runde mit gewissen Ambitionen.
Auch an der oberen Nahe wird man sich diesen ersten Spieltag rot im Kalender ankreuzen: Aufsteiger VfR Baumholder freut sich dann nämlich auf Absteiger SC Idar-Oberstein – ein spannendes Duell zweier ehemaligen Oberligisten.
Damit nicht genug. Die Verantwortlichen für die Premiumklasse im Südwestdeutschen Fußballverband haben sich für die kommende Runde etwas ganz Besonderes einfallen lassen: „Wir beginnen die Saison 2026/27 erstmals mit einem offiziellen Eröffnungsspiel, das live auf YouTube übertragen wird“, verrät Staffelleiter Volker Schwinn. Und gerade eben dieser terminliche Rundenstart bietet eine breite Brise Brisanz: Mit dem FV Dudenhofen und Arminia Ludwigshafen stehen sich zwei Lokalrivalen gegenüber, die gerade frisch aus der Oberliga RPS abgestiegen sind und die beide genau dorthin wieder zurück aufsteigen möchten. Dieses Pfälzer Derby wird möglicherweise schon Donnerstag (30. Juli) über die Bühne gehen – oder spätestens am Freitag um 18.30 Uhr. Da auch das Rhein-Nahe-Derby am Palmenstein wohl für Freitag eingeplant wird, sollte der Anstoß in Hüffelsheim dann frühestens um 19.30 Uhr sein.
Die Mainzer Verbandsligisten starten derweil etwas weniger spektakulär in die Saison, aber freilich nicht weniger erwartungsvoll. Basara Mainz empfängt zum Auftakt auf heimischem Rasen den FC Bienwald Kandel zum Duell der Aufstiegsanwärter. Reisen müssen die Marienborner, die beim Landesliga-Aufsteiger VfR Grünstadt auflaufen, wie auch die Kreuznacher Eintracht, die beim TuS Hohenecken gefordert ist.