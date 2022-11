Verbandsliga: Auftakt der Altmeister und Magdeburger Stadtderby Verbandsliga +++ Die Vorschau auf alle Ansetzungen des 14. Spieltags

Ein Duell der Altmeister eröffnet am Freitagabend das Wochenende in Sachsen-Anhalts Oberhaus. Im Stadion der Waggonbauer empfängt der BSV Halle-Ammendorf den 1. FC Romonta Amsdorf. Anders als in früheren Jahren, als sich die Clubs um die Krone des Landes stritten, stehen beide Teams vor diesem Aufeinandertreffen in der unteren Tabellenhälfte.

Ein mit Spannung erwartetes Derby steigt derweil am Sonnabend in der Landeshauptstadt. Die U23 des 1. FC Magdeburg ist als Tabellenführer zu Gast beim SV Fortuna - der selbst mit zahlreichen früheren FCM-Junioren gespickt ist. Der SSC Weißenfels, der am vergangenen Montag in die Verfolger-Rolle gerutscht ist, bekommt Besuch vom FSV Barleben. Im Tabellenkeller kommt es zum Duell zwischen dem SV Eintracht Emseloh (17.) und der SG Rot-Weiß Thalheim (18.), die erstmals von ihrem neuen Coach betreut wird. Abgeschlossen wird das Wochenende in der Verbandsliga am Sonntag mit der Begegnung zwischen dem Haldensleber SC und dem 1. FC Lok Stendal, die sich erstmals seit 2017 wieder in einem Pflichtspiel gegenüberstehen. Alle Ansetzungen in der Übersicht:

Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Freitag