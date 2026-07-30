Verbandsliga-Aufsteiger verschläft die erste Halbzeit

Der Start missriet deutlich. Shpetim Xhaka brachte Huchenfeld schon in der fünften Minute mit 1:0 in Führung, Robert Antony Pupillo erhöhte nach 17 Minuten auf 2:0. Als Xhaka in der 37. Minute seinen zweiten Treffer erzielte und Emre Yavuz nur eine Minute später das 4:0 nachlegte, war der Test früh entschieden. Für Rutesheim war es eine Phase, in der zu wenig Zugriff, zu große Abstände und zu wenig defensive Stabilität sichtbar wurden.

Immerhin zeigte die SKV nach der Pause eine Reaktion. Leon Teller verkürzte in der 49. Minute auf 4:1 und legte sieben Minuten später das 4:2 nach. Mehr wurde es nicht, doch der Doppelpack verhinderte zumindest, dass der Abend völlig ohne positives Signal blieb. Gerade in einer Vorbereitung, in der ein Aufsteiger schnell verlässliche Abläufe finden muss, sind solche Reaktionen wichtig. Sie ändern aber nichts daran, dass Rutesheim in Huchenfeld zu spät ins Spiel fand.

Es war bereits der vierte Test dieses Sommers. Unter anderem hatte es zuvor eine 1:4-Niederlage gegen die U19 des VfB Stuttgart gegeben. Gleichzeitig zeigte der Pokalauftritt am vergangenen Wochenende, dass die Mannschaft Pflichtspiele annehmen kann: Gegen den Landesliga-Aufsteiger SV Allmersbach setzte sich Rutesheim in der ersten Runde mit 4:1 durch.