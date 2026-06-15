Verbandsliga-Aufsteiger verpflichtet Torhüter-Talent

– Foto: Jacqueline Maier / Verein

Der SKV Rutesheim setzt nach verdienten Meisterschaft in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, und Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg ein klares Zeichen auf der Torhüterposition. Zacharias Velvelidis kommt von Calcio Leinfelden-Echterdingen und soll mit Präsenz, Spielstärke und Ehrgeiz eine Schlüsselrolle im Kader übernehmen. Der Neuzugang bringt Aufstiegserfahrung und Entwicklungspotenzial mit nach Rutesheim zum Neu-Verbandsligisten.

Der neue Schlussmann gehörte in der Aufstiegssaison 2024/25 beim TSV Weilimdorf unter Trainer Manuel Fischer zum Stammpersonal. In 26 Landesliga-Spielen sammelte er dort wertvolle Erfahrung und hatte Anteil am Sprung des TSV in die Verbandsliga. In der vergangenen Runde stand Velvelidis bei Calcio Leinfelden-Echterdingen im Kader und kam dort ebenfalls zu Einsätzen in der Verbandsliga Württemberg.

Insgesamt weist seine Bilanz 39 Spiele auf. Neben Weilimdorf und Calcio Leinfelden-Echterdingen zählen auch der FC Gärtringen und der TuS Ergenzingen zu seinen bisherigen Stationen. Pascal Haug hebt vor allem seine Qualitäten am Ball, sein Coaching und seine Präsenz auf dem Platz hervor. Auch seine moderne Interpretation der Torhüterposition soll gut zum SKV passen.