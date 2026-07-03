Verbandsliga-Aufsteiger verpflichtet Oberliga-Stürmer

– Foto: Eibner / Verein

Der TSV Ehningen, Meister der Landesliga Württemberg, Staffel 2, und Aufsteiger in die Verbandsliga Württemberg, begrüßt Angelo Di Stefano zurück. Der 21-jährige Stürmer kommt vom Oberliga-Absteiger FSV 08 Bietigheim-Bissingen und bringt bereits viel Torgefahr mit. Für Trainer Johannes Pfeiffer ist er ein wichtiger Baustein im neuen Verbandsliga-Kader der Ehninger Mannschaft.

Di Stefano kennt den TSV bereits bestens. In der Saison 2024/25 spielte er für Ehningen in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, und erzielte in 25 Partien 14 Tore. Dazu kamen drei Vorlagen. Damit hatte der Angreifer großen Anteil an einer erfolgreichen Spielzeit, ehe er zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen in die Oberliga Baden-Württemberg wechselte.

Dort sammelte Di Stefano in der vergangenen Saison 23 Einsätze auf höherem Niveau und traf zweimal. Der FSV stieg zwar aus der Oberliga ab, für den 21-Jährigen bedeutete das Jahr aber wertvolle Erfahrung gegen starke Gegner. Nun kehrt er nach Ehningen zurück und soll dem Aufsteiger in der Verbandsliga zusätzliche Durchschlagskraft geben. Damit erhält der TSV einen Offensivspieler, der den Verein und die Liga bereits kennt und zugleich den nächsten Entwicklungsschritt gehen will.