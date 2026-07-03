Verbandsliga-Aufsteiger verpflichtet Oberliga-Stürmer

Der TSV Ehningen, Meister der Landesliga Württemberg, Staffel 2, und Aufsteiger in die Verbandsliga Württemberg, begrüßt Angelo Di Stefano zurück. Der 21-jährige Stürmer kommt vom Oberliga-Absteiger FSV 08 Bietigheim-Bissingen und bringt bereits viel Torgefahr mit. Für Trainer Johannes Pfeiffer ist er ein wichtiger Baustein im neuen Verbandsliga-Kader der Ehninger Mannschaft.
Di Stefano kennt den TSV bereits bestens. In der Saison 2024/25 spielte er für Ehningen in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, und erzielte in 25 Partien 14 Tore. Dazu kamen drei Vorlagen. Damit hatte der Angreifer großen Anteil an einer erfolgreichen Spielzeit, ehe er zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen in die Oberliga Baden-Württemberg wechselte.
Dort sammelte Di Stefano in der vergangenen Saison 23 Einsätze auf höherem Niveau und traf zweimal. Der FSV stieg zwar aus der Oberliga ab, für den 21-Jährigen bedeutete das Jahr aber wertvolle Erfahrung gegen starke Gegner. Nun kehrt er nach Ehningen zurück und soll dem Aufsteiger in der Verbandsliga zusätzliche Durchschlagskraft geben. Damit erhält der TSV einen Offensivspieler, der den Verein und die Liga bereits kennt und zugleich den nächsten Entwicklungsschritt gehen will.
Seine Bilanz unterstreicht die Abschlussqualität des Stürmers. Insgesamt stehen 89 Spiele, 65 Tore und vier Assists in seiner Statistik. Vor seinem ersten Schritt nach Ehningen hatte Di Stefano im Nachwuchs des SV Böblingen bereits deutliche Spuren hinterlassen. In der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg erzielte er in 24 Spielen 20 Tore. In der A-Junioren-Verbandsstaffel Württemberg waren es zuvor 27 Treffer in 15 Partien.
Beim TSV trifft Di Stefano auf einen stark veränderten Kader. Zu den Zugängen zählen unter anderem Lion Janzen und Sebastian Oehme vom MTV Stuttgart, Paul Ulmer vom FC Esslingen, Marino Cerkez aus der U19 der TSG Balingen, Luca Fenchel vom TuS Ergenzingen, Adrian Körtge Corral und Simon Danquah vom SV Böblingen sowie Egemen Sarikaya vom FC Nöttingen. Auch Philipp Seemann, Fabian Schrade und Jannik Fortenbacher verstärken den Aufsteiger.
Auf der Abgangsseite stehen mehrere Wechsel, besonders zum GSV Maichingen. Dort schließen sich Marcel Berberoglu, Lars Jäger, Gökhan Akyüz, Mustafa Görkem, Jonas Horvat, Kenan Kasikci und Mustafa Avci an. Zudem verlassen Armin Zukic, Fabian Fais, Julian Böhmler und Uygar Iliksoy den Verein.