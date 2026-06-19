Verbandsliga-Aufsteiger verabschiedet gleich elf Spieler

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Der TSV Ehningen, Meister der Landesliga Württemberg, Staffel 2, und Aufsteiger in die Verbandsliga Württemberg, verabschiedet nach einer historischen Saison mehrere Spieler. Nach dem erstmaligen Sprung in die Verbandsliga bedankt sich der Verein bei langjährigen und prägenden Akteuren für Einsatz, Leidenschaft, Teamgeist und zahlreiche gemeinsame Momente in Blau-Gelb.

Zu den Abgängen gehören Lars Jäger und Jonas Horvat, die jeweils 81 Spiele für den TSV Ehningen absolvierten. Auch Kenan Kasikci, der 74 Einsätze sammelte, sowie Uygar Iliksoy mit 92 Spielen verlassen den Verein. Besonders viele Partien im blau-gelben Trikot bestritten Gökhan Akyüz mit 192 Einsätzen, Mustafa Görkem mit 265 Spielen und Marcel Berberoglu mit 266 Einsätzen. Damit verabschiedet der TSV mehrere Spieler, die über Jahre hinweg Teil der Mannschaft waren und den Weg des Vereins mitgeprägt haben.

Ebenfalls nicht mehr zum Kader gehören Mustafa Avci, Ender Özcan, Julian Böhmler, Noah Sautter und weitere Spieler, die ihren Anteil an der Entwicklung der Mannschaft hatten. Die abgelaufene Saison wurde mit dem Meistertitel in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, und dem erstmaligen Aufstieg in die Verbandsliga gekrönt. Der Verein würdigt den Einsatz der scheidenden Akteure und wünscht ihnen für ihre neuen sportlichen Herausforderungen alles Gute.