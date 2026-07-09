Verbandsliga-Aufsteiger startet mit kurzer Pause und vielen Zugängen Die SKV Rutesheim hat wieder das Training aufgenommen. von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein

Verlinkte Inhalte Verbandsliga WFV Rutesheim

Die SKV Rutesheim startet als Meister der Landesliga Württemberg, Staffel 1, und Aufsteiger in die Verbandsliga Württemberg in die Vorbereitung. Beim Auftakt waren die Neuzugänge um Cheftrainer Christopher Baake und Co-Trainer Alexander Wellert bereits im Fokus. Bis zum Ligastart gegen den 1. Göppinger SV stehen mehrere Tests und Pokaltermine an.

Zum Trainingsauftakt präsentierte die SKV Rutesheim mehrere neue Gesichter. Auf dem ersten Mannschaftsbild standen neben Co-Trainer Alexander Wellert und Cheftrainer Christopher Baake bereits Luca Antonio Pellino, Nick Rudloff, Marlon Herderich, Patrick Scheele, Leon Teller und Zacharias Velvelidis. Robin Slawig soll in der folgenden Woche zur Mannschaft stoßen. Herderich kommt vom TV Echterdingen, Rudloff vom SV Vaihingen, Scheele vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Velvelidis von Calcio Leinfelden-Echterdingen und Slawig vom GSV Pleidelsheim. Leon Teller und Luca Antonio Pellino sind als Zugänge aus dem eigenen Verein geführt. Auf der Abgangsseite verlassen Yannik Walter und Patric Vaihinger den SKV Rutesheim in Richtung TSV Heimsheim. Ioannis Savvoulidis wechselt zum TSV Merklingen. Damit geht der Aufsteiger mit einem veränderten, aber gezielt ergänzten Kader in die neue Spielklasse.