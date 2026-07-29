Verbandsliga-Aufsteiger siegt klar gegen Kreisligisten

Ehningen brauchte gegen den unterklassigen Gegner zwar etwas Anlauf, stellte die Weichen aber noch vor der Pause deutlich. Maurice Dreher traf in der 35. Minute zum 1:0, Gabriel Körtge Corral erhöhte kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 2:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte legte Musa Karakas das 3:0 nach und nahm dem Test damit früh die Spannung. Nach dem Seitenwechsel sorgte ein Eigentor von Burhan Öztürk für das 4:0, ehe Karakas in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt setzte.

Solche Spiele sind im Sommer schwer endgültig zu bewerten. Gegen einen Kreisligisten musste Ehningen gewinnen, entscheidend war deshalb weniger das Ergebnis als die Art: konzentriert bleiben, Chancen herausspielen, defensiv nichts zulassen und den Klassenunterschied über 90 Minuten sichtbar machen. Das gelang. Nach den wechselhaften Eindrücken der vergangenen Wochen war der klare Sieg zudem gut für Rhythmus und Selbstvertrauen.

Der Aufsteiger hatte zuvor bereits einige Prüfungen erlebt. Gegen den Bezirksligisten SV Deckenpfronn gab es ein 4:2, gegen den ehemaligen Landesliga-Konkurrenten TSV Bernhausen dagegen eine deutliche 0:3-Niederlage. Im WFV-Pokal setzte sich Ehningen in der ersten Runde mit 3:1 gegen die SGM Dettingen/Glems durch. Nun wartet am Freitag mit dem VfL Pfullingen ein Landesligist, der den Verbandsliga-Neuling deutlich stärker fordern dürfte als Waldenbuch.