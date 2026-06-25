Verbandsliga-Aufsteiger holt Verteidiger vom Landesliga-Meister

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Der TSV Ehningen, Meister der Landesliga Württemberg, Staffel 2, und Aufsteiger in die Verbandsliga Württemberg, verpflichtet Jannik Fortenbacher. Der defensiv variabel einsetzbare Linksfuß wechselt von der TSG Balingen II an die Schalkwiese nach Ehningen und bringt trotz jungen Alters Ausbildungserfahrung beim VfB Stuttgart, Karlsruher SC und FC Basel mit.

Fortenbacher kommt aus dem Umfeld der TSG Balingen zum TSV Ehningen. In der vergangenen Saison war er für die zweite Mannschaft der TSG im Einsatz und absolvierte vier Spiele in der Landesliga Württemberg. Zuvor hatte der Defensivspieler mehrere Stationen im leistungsorientierten Nachwuchsbereich durchlaufen. Unter anderem spielte er für den Karlsruher SC in der U17-Bundesliga Süd/Südwest und kam dort auf sieben Einsätze sowie ein Tor. Auch der VfB Stuttgart gehörte zu seinen Jugendstationen, zudem führte ihn sein Weg für ein Jahr zum FC Basel in die Schweiz.

Beim TSV Ehningen soll Fortenbacher die Defensive erweitern. Der Verein hebt vor allem seine variable Einsetzbarkeit, seine Körpergröße und seinen linken Fuß hervor. Damit bringt er Eigenschaften mit, die dem Spiel des Aufsteigers zusätzliche Möglichkeiten geben sollen. Obwohl er im vergangenen Jahr altersmäßig noch im A-Juniorenbereich hätte spielen können, sammelte Fortenbacher bereits erste Erfahrungen im Aktivenfußball.