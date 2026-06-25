Verbandsliga-Aufsteiger holt Verteidiger vom Landesliga-Meister

Der TSV Ehningen, Meister der Landesliga Württemberg, Staffel 2, und Aufsteiger in die Verbandsliga Württemberg, verpflichtet Jannik Fortenbacher. Der defensiv variabel einsetzbare Linksfuß wechselt von der TSG Balingen II an die Schalkwiese nach Ehningen und bringt trotz jungen Alters Ausbildungserfahrung beim VfB Stuttgart, Karlsruher SC und FC Basel mit.
Fortenbacher kommt aus dem Umfeld der TSG Balingen zum TSV Ehningen. In der vergangenen Saison war er für die zweite Mannschaft der TSG im Einsatz und absolvierte vier Spiele in der Landesliga Württemberg. Zuvor hatte der Defensivspieler mehrere Stationen im leistungsorientierten Nachwuchsbereich durchlaufen. Unter anderem spielte er für den Karlsruher SC in der U17-Bundesliga Süd/Südwest und kam dort auf sieben Einsätze sowie ein Tor. Auch der VfB Stuttgart gehörte zu seinen Jugendstationen, zudem führte ihn sein Weg für ein Jahr zum FC Basel in die Schweiz.
Beim TSV Ehningen soll Fortenbacher die Defensive erweitern. Der Verein hebt vor allem seine variable Einsetzbarkeit, seine Körpergröße und seinen linken Fuß hervor. Damit bringt er Eigenschaften mit, die dem Spiel des Aufsteigers zusätzliche Möglichkeiten geben sollen. Obwohl er im vergangenen Jahr altersmäßig noch im A-Juniorenbereich hätte spielen können, sammelte Fortenbacher bereits erste Erfahrungen im Aktivenfußball.
Der Neuzugang selbst blickt positiv auf die Aufgabe in Ehningen. „Ich freue mich auf das neue Kapitel und auf die Herausforderungen, die mich erwarten. Ich bin voller Zuversicht, dass wir mit dem Trainerteam und der Mannschaft eine gute Saison spielen werden“, sagt Fortenbacher.
Für Trainer Johannes Pfeiffer ist Fortenbacher ein weiterer Baustein im umfangreich veränderten Kader. Zu den Zugängen zählen unter anderem Lion Janzen, Sebastian Oehme, Paul Ulmer, Marino Cerkez, Luca Fenchel, Adrian Körtge Corral, Simon Danquah, Egemen Sarikaya, Leon Nowak, Philipp Seemann und Fabian Schrade. Den Verein verlassen unter anderem Marcel Berberoglu, Lars Jäger, Armin Zukic, Gökhan Akyüz, Mustafa Görkem und Jonas Horvat.