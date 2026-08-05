Verbandsliga-Aufsteiger holt Talent aus der U19-Bundesliga Der TSV Ehningen verpflichtet Musa Karakas aus der Jugend des SGV Heilbronn-Freiberg. von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eibner / Verein

Der TSV Ehningen verstärkt seinen Kader für die erste Saison nach dem Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg mit Musa Karakas. Der Nachwuchsspieler wechselt aus der U19 des SGV Freiberg zu den Schalkwiesenkickern und soll dort den nächsten Schritt im Herrenbereich machen.

Karakas begann sein letztes A-Junioren-Jahr beim SSV Reutlingen. In der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg gehörte er dort zu den Leistungsträgern und absolvierte in der Herbstserie elf Partien. Seine Leistungen machten den SGV Freiberg auf ihn aufmerksam. Zur Rückrunde schloss er sich dem Nachwuchs des SGV an und kam in der U19-DFB-Nachwuchsliga auf zwölf Einsätze. Nach Vereinsangaben war Karakas dort sofort Stammspieler und trug mit seinen Leistungen zum Klassenverbleib bei. Zuvor war er für den SV Böblingen aktiv. In der U17-Verbandsstaffel kam Karakas auf 20 Einsätze und erzielte vier Tore. In der anschließenden A-Junioren-Oberliga absolvierte er weitere acht Partien. Insgesamt weist seine bisherige Bilanz 51 Spiele und vier Treffer auf.

Für Karakas ist der Wechsel nach Ehningen der nächste Schritt seiner sportlichen Entwicklung. Er freut sich auf die neue Herausforderung und darauf, künftig Teil des Verbandsliga-Kaders zu sein. Für den TSV bedeutet der Zugang zugleich die Verpflichtung eines jungen Spielers, der bereits Erfahrungen in mehreren leistungsorientierten Nachwuchsligen gesammelt hat. Ehningen geht als Meister der Landesliga Württemberg, Staffel 2, in die neue Saison. Nach Platz fünf 2024/25 sicherte sich die Mannschaft in der vergangenen Runde Rang eins und damit den Aufstieg. Zuvor hatte der TSV in der Landesliga mehrfach vordere Platzierungen erreicht, darunter die Ränge drei, zwei und vier. Bereits 2020/21 stand Ehningen an der Tabellenspitze, nachdem der Verein 2018/19 als Meister der Bezirksliga Böblingen-Calw den Sprung in die Landesliga geschafft hatte.