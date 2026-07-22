Verbandsliga-Aufsteiger holt Remis gegen ehemaligen Konkurrenten

Noch Anfang Juni standen sich beide Mannschaften in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, gegenüber. Balingen II war damals bereits Meister, gewann dennoch 4:2 und beendete eine Runde, in der Empfingen als Zweiter lange der hartnäckigste Verfolger gewesen war. Während die TSG direkt in die Verbandsliga aufstieg, scheiterte Empfingen anschließend in der Relegation. Entsprechend hatte dieser Test mehr Vorgeschichte als gewöhnliche Sommervorbereitung.

Empfingen ging nach 25 Minuten durch Linus Hellstern in Führung. Für Balingen II war das erneut ein Rückstand in einem Vorbereitungsspiel, nachdem die ersten beiden Tests mit 2:5 gegen Esslingen und 0:2 gegen Rottenburg verloren gegangen waren. Diesmal aber blieb der Aufsteiger im Spiel und fand spät eine Antwort: Dave Nzally traf in der 75. Minute zum 1:1.

Das Remis ist noch kein Durchbruch, aber ein brauchbarer Befund. Die junge Balinger Mannschaft muss sich an die Verbandsliga gewöhnen, an mehr Körperlichkeit, an weniger Zeit in Ballbesitz und an Gegner, die kleine Fehler schneller nutzen. Gegen Empfingen zeigte sie immerhin, dass sie nach Rückständen nicht auseinanderfällt und gegen einen vertrauten, ambitionierten Gegner bestehen kann.