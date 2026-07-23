Verbandsliga-Aufsteiger holt Oberliga-Verteidiger

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Die SKV Rutesheim, Meister der Landesliga Württemberg, Staffel 1, und Aufsteiger in die Verbandsliga Württemberg, nimmt Marcel Javier Dußling in den Kader auf. Der 19 Jahre alte Verteidiger war seit Beginn der Vorbereitung bei der Mannschaft und kam bereits gegen die U19 des VfB Stuttgart sowie beim Turnier in Flacht zum Einsatz. Dort machte er mit einem Tor und einer Vorlage auf sich aufmerksam.

Nach Angaben des sportlichen Leiters Pascal Haug nutzte Dußling die Vorbereitungszeit, um sich für einen Platz im Kader zu empfehlen. Der junge Abwehrspieler bringt Disziplin, Lernbereitschaft, Ehrgeiz und Zweikampfstärke mit. In der vergangenen Saison war er für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen in der Oberliga Baden-Württemberg sowie für den SC Imst in Österreich aktiv. Auch wenn die erhoffte Spielzeit zuletzt ausblieb, sammelte Dußling bereits Erfahrungen im In- und Ausland.

Für den Verteidiger ist es zugleich eine Rückkehr. Nach knapp sieben Jahren schließt er sich wieder der SKV Rutesheim an. Der Kontakt zum Verein war nach seinen Angaben nie vollständig abgebrochen. Aus seiner Jugendzeit kennt er zudem mehrere Spieler, mit denen er bereits zusammengespielt hat. Die während seiner Abwesenheit gewonnenen Erfahrungen möchte Dußling nun in die kommende Verbandsliga-Saison einbringen.