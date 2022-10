Verbandsliga: Ansprache rüttelt Marienborn wach Schwaches Spiel +++ Dennoch Sieg gegen Speyer

Mainz . Wie seine Halbzeit-Ansprache war? „Richtig brutal“, sagt Ali Cakici. „Sehr laut, angemessen laut“, bestätigt Antonio Serratore. Alle paar Wochen, so scheint es, brauchen die Spieler der TuS Marienborn von ihrem Chefcoach einen Wachrüttler. Wobei es zwei Standards waren, die den 2:1(0:1)-Sieg gegen Kellerkind FC Speyer brachten. Lirion Aliu köpfte Serratores Freistoß ein (70.), Marc Beck drosch den Ball nach einer in den Rückraum geflipperten Ecke volley in die Maschen (84.). Besänftigt war Cakici dadurch nicht.

Kein gutes Spiel von Marienborn trotz Sieg

„So sind wir maximal ein Verfolger, wenn überhaupt. In der ersten Halbzeit haben wir viel zu viele Bälle direkt wieder verloren, haben nicht zusammen attackiert und nicht zusammen verteidigt, wir haben keine spielerische Qualität gezeigt. Das geht so nicht.“ Ein Konter brachte das frühe 0:1 (6.), zwei, drei weitere Gelegenheiten hatten die Gäste. Motiviert, aber auch schlagbar wirkten sie vom Start weg, was die TuS umso mehr frustrierte. Die Situation an der Tabellenspitze habe sich ausgewirkt, sagt Serratore: „Wir haben angefangen nachzudenken, die Kommunikation untereinander war nicht gut.“ Immerhin, betont Aliu, habe das Team eine Reaktion gezeigt – nach der schlechtesten ersten Halbzeit überhaupt, an die er sich erinnern kann.