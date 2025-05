Verbandsliga-Anhang sorgt für Polizeieinsatz: "Schaden dem Verein"

So soll es mit einer Gruppierung von 35 Fans am Markplatz von Halle zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Dies geht aus einer Polizeimeldung hervor. Zunächst hatte die Plattform "dubisthalle.de" über den Vorfall berichtet. Infolge des Polizeieinsatzes war der Marktplatz in Halle am Freitagabend für mehr als zwei Stunden teilweise gesperrt.

Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet

Der Polizeimeldung zufolge seien die Weißenfelser Fans mit "fantypischen Gesängen und aggressivem Verhalten" vom Hauptbahnhof zum Marktplatz gezogen. Dort sei es zu Auseinandersetzungen mit Passanten gekommen, die den Einsatz der Polizei zur Folge hatten. Zwei noch unbekannte Personen aus der Gruppierung sollen zudem alkoholische Getränke aus einem Supermarkt entwendet haben, ohne diese zu bezahlen.

Nach der Identitätsfeststellung von allen 35 Personen hätte die Polizei einen Platzverweis für das Stadtgebiet Halle ausgesprochen. Die Gruppierung wurde zum Hauptbahnhof verbracht und musste nach Weißenfels zurückfahren. Nach Polizei-Angaben wurden mehrere Strafverfahren wegen Diebstahls, Körperverletzung und Landfriedensbruchs eingeleitet.

SSC Weißenfels reagiert mit Unmut auf den Hergang

Beim Verein reagiert man mit Unmut auf das Verhalten. "Als SSC Weißenfels stehen wir für persönliche, soziale und moralische Werte", betonte der Sportliche Leiter Maik Zimmermann. "Wir haben eine Fanszene, von der die Mannschaft profitiert, wenn sie uns supportet. Sobald es innerhalb und außerhalb des Stadions zu Eskalationen kommt und der Verein in der Außendarstellung damit konfrontiert wird, sind sie keine Fans mehr, denn dann schaden sie dem Verein", wird Zimmermann deutlich.

Entscheidend sei die "intrinsische Motivation eines jeden einzelnen Fans in einer Szene", so Zimmermann und weiter: "Ich denke, diese sind bekannt. Also ist es die Verantwortung für die betreffenden Vereine, eine klare Haltung einzunehmen und im Dialog mit den Betreffenden zu sein." Für die Verantwortlichen des SSC Weißenfels ist es ein leidiges Thema. Schon in der Vergangenheit war es mehrfach zu Entgleisungen der Fans gekommen, die ein schlechtes Licht auf den Verein werfen.