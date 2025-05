Verbandsliga: Alles in der eigenen Hand

Pfeddersheim. Die Spannung ist kaum zu toppen am allerletzten Spieltag in der Verbandsliga Südwest. Während an der Tabellenspitze zwischen dem Primus FV Dudenhofen und Verfolger TSV Gau-Odernheim entschieden wird, wer in die Oberliga direkt aufsteigt oder es über die Relegation packen könnte, müssen am Ende des Rankings nach den bereits feststehenden Absteigern TuS Rüssingen und SC Hauenstein noch sieben Mannschaften um den Klassenerhalt zittern. Oberliga-Absteiger TSG Pfeddersheim muss als Zwölfter alles dafür tun, um mit einem Dreier bei der TuS Marienborn (Sonntag, 15 Uhr) ganz sicher nicht zu den drei zusätzlichen Clubs zu zählen, welche in die Landesliga absteigen könnten.

„Ich habe ein gutes Gefühl, das wir eine bessere Leistung zeigen als der jüngsten Niederlage beim FC Basara Mainz“, sagt Rolf Emrich, Vorsitzender der Pfeddersheimer. „Der Kader ist weitgehend komplett und wir haben es in der eigenen Hand“, sagt er zur Abstiegssituation. Diesen Vorteil haben sich die Rot-Weißen nach fünf Siegen in Serie vor dem Basara-Spiel geschaffen. TSG-Kapitän Fabio Schmidt, ist nach dem Match bei den Mainzer „Diamanten“ wieder an Bord, nachdem er seine Augen-Operation gut überstanden hat. „Vielleicht kam der Dämpfer bei Basara zur richtigen Zeit“, mutmaßt der 28-jährige Spielmacher und Standardspezialist mit der linken „Klebe“. „Wir wollen das Spiel in Marienborn mit allem, was wir haben, unbedingt gewinnen“, sagt er und betont ebenfalls: „Wir haben es ja in der eigenen Hand, um noch auf den zehnten oder elften Platz zu klettern.“

„Wir haben die Woche über gut trainiert“, sagt der Pfeddersheimer Coach Marco Streker zu den drei Trainingstagen mit nahezu komplettem Kader. „Es läuft alles nach Plan“, freut sich der 35-Jährige, der auch froh darüber ist, für die kommende Saison – ob in der Verbandsliga oder Landesliga – wohl auf einen 22-Mann-Kader, dann mit seinem aktuellen Sechser Marcel Öhler als spielenden Co-Trainer (wir berichteten) bauen zu können. „Mit ein bis zwei Jungs sind wir noch im Gespräch“, avisiert er. Ebenfalls erfreulich: „Herchi bleibt – unser Fels in der Brandung setzt ein starkes Zeichen“, lautet die jüngste Personalmeldung der Turmstädter in den sozialen Medien über den 34-jährigen Abwehrchef Fabian Herchenhan, eine „unverzichtbare Säule unserer Defensive“.