Verbandsliga: »Alle haben Bock auf das Derby«

Mainz. Die Derby-Wochen beginnen. An vier der nächsten fünf Spieltage in der Verbandsliga stehen Lokalduelle an. Die TuS Marienborn macht den Auftakt, Sonntag (15.30 Uhr) gegen den FC Basara Mainz und dann am Freitagabend bei der TSG Bretzenheim.

„Derbys, das ist immer was Schönes“, sagt Luka Baljak. Der mit fünf Ligatoren erfolgreichste Marienborner trifft erst gegen die „Diamanten“ auf seinen Gonsenheimer Ex-Mitspieler Exo Papela und dann, gegen die TSG, auf eine ganze Reihe bekannter Gesichter aus Jugendzeiten. Der Bretzenheimer Spielertrainer Serdal Günes war einst – unter dem aktuellen TuS-Trainer Ali Cakici – beim TSV Schott noch Mannschaftskollege von Srdjan Baljak, Lukas Vater.

„Wir sind eine fußballverrückte Familie“, erzählt der 20-Jährige. Srdjan, einst Profi bei Mainz 05, schaut eigentlich immer zu, wenn Luka – oder auch sein derzeit studienbedingt pausierender Bruder Stefan Baljak – auf dem Spielberichtsbogen stehen. Spielpraxis wollte Luka Baljak, der sein erstes Aktivenjahr auf der Ersatzbank des TSV Schott zugebracht hatte. Die Freiräume, die sein Lehramtsstudium (Sport und Philosophie) beansprucht, stellen in Marienborn kein Problem dar.

Den Druck, es auch zum Profi bringen zu sollen, verspürte Luka Baljak daheim nie: „Er hat uns immer überlassen, welchen Weg wir gehen.“ Den Tipp, nach Marienborn, zu Cakici zu gehen, gab es vom Papa gleichwohl. „Ich bin super aufgenommen worden“, betont das Stürmer-Talent, „was mir über den Zusammenhalt erzählt wurde, hat sich bewahrheitet. Beim Tabellenplatz hätten wir alle uns mehr erwartet.“

Das gilt auch beim FC Basara. Der starke Start schien die Aufstiegsambitionen zu untermauern, doch es folgte nur ein Sieg aus sechs Spielen. Niklas Dillitz trauert den aus der Hand gegebenen Topspiel-Siegen in Waldalgesheim (1:1) und gegen Kandel (2:2) nach. Der Verteidiger ist nach drei Jahren beim ambitionierten Verbandsligisten Zeilsheim zurückgekehrt. Und fand einen Verein vor, der sich kräftig weiterentwickelt hatte.

Die „Diamanten“ stecken in einer Ergebniskrise

Zwei Physios, Mannschaftsarzt, der neue Platz in Hechtsheim, das ungleich größere Umfeld. „Der Verein wäre bereit für die Oberliga“, sagt Dillitz. Der Wiesbadener, der als Personalsachbearbeiter bei der Stadt Mainz tätig ist, spricht auch in hohen Tönen von Chefcoach Shinji Okazaki: „Man merkt, dass er extrem viel Ahnung von Fußball hat.“ Dann und wann gibt es, auch mit den vielen neuen Japanern in der Mannschaft, Kommunikationsprobleme.

Doch die Integration schreitet voran, zuletzt auch beim gemeinsamen Oktoberfestbesuch. Der Ansatz, Ballbesitzfußball, gefällt Dillitz: „Fußballerisch sind wir meiner Meinung nach die beste Mannschaft der Liga. An der Konstanz hapert es, wir werden oft zu früh hektisch.“ Und es fehlte zuletzt die Effizienz vorne. „Aber wir wissen, was wir können. Wenn wir einen Lauf starten, können wir auch wieder oben Anschluss finden.“

Raus aus dem Keller will die TuS. „Wir wissen alle, dass mehr drin gewesen ist“, blickt Baljak auf die vielen Unentschieden, „ich denke, unser Trend wird noch positiver. Wenn wir gegen Basara diszipliniert spielen und die Wege machen, nach vorne in die Tiefe und nach hinten, können wir sie schlagen.“ Das betrifft auch den schnellen Stürmer selbst, der häufiger auf Dillitz treffen wird. „Alle haben Bock auf das Derby“, betont der Basara-Innenverteidiger, „da ist immer eine geile Atmosphäre.“