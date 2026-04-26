Verbandsliga: Alemannia punktet mit Mini-Kader

Beim ersten Gegentreffer bekam Adrej Juric den Ball nicht richtig zu fassen. Foto: Mario Luge

Hohenecken/Waldalgesheim. Ein Punkt gewonnen oder zwei verloren? Vor der Partie hätte wohl jeder bei Alemannia Waldalgesheim angesichts der Umstände ein 2:2-Unentschieden im Verbandsliga-Duell beim TuS Hohenecken als Erfolg gewertet. §Es wäre tatsächlich mehr drin gewesen", musste Trainer Elvir Melunovic nach Abpfiff der 90 Minuten resümieren. Wichtig war dem 54-Jährigen aber vor allem, "dass bei den Jungs eine Weiterentwicklung zu sehen war."

Gleich drei Mann aus der Defensive musste die Alemannia ersetzen. Auf dem Feld stand somit fast eine U23 mit einigen Ergänzungen. Kapitän Daniel Braun, Justin Padberg und Philipp Gänz konnten die Fahrt nicht mitmachen, für das Trio rückten Manel Goncalves, Konstantin Ludwig und Nils Schwarz in die Anfangself. Joshua Iten ging von der Sechs zurück in die Innenverteidigung, im Angriff startete „JP“ Houngbedji an der Seite von Mahdi Mehnatgir. Auf der Bank saßen außer Keeper Paul Gebhard mit Max Buchner und Julian Schwarz nur noch zwei weitere Feldspieler.

Trotz der personellen Misere begannen die Grün-Weißen sehr dominant, kamen über viel Ballbesitz immer wieder zu gefährlichen Aktionen. Einen ersten Treffer von Houngbedji auf Mehnatgir-Zuspiel kassierte Schiedsrichter Sami-Elias Tirech (Maudach) noch ein, dann traf Nils Gräff aus 18 Metern traumhaft per direktem Freistoß zur Führung (9.), die bis zum Halbzeitpfiff anhalten sollte.

Hohenecken dreht die Partie zwischenzeitlich

Nach dem Wechsel drehten die Hausherren, die vor Wochenfrist noch 6:2 bei der SG Hüffelsheim gewonnen hatten, mit zwei, aus Alemannia-Sicht äußerst unglücklichen Aktionen innerhalb von fünf Minuten die Partie. Erst traf Sergen Mehmet-Ali Tok (51.), weil Keeper Andrej Juric den Ball nicht richtig zu fassen kriegte, dann kullerte ein abgefälschter Schuss von Lukas Kallenbach gegen die Laufrichtung Jurics ins Netz. Für die Melunovic-Elf war das zwar ein Dämpfer, gleichzeitig aber auch das Signal, offensiv noch mehr machen zu müssen. "Danach waren wir wieder bestimmend, haben viel Energie auf den Platz gebracht und gute Aktionen gehabt" so der Trainer.

Der Ausgleich war denn auch mehr als verdient. Nach einem Angriff über die rechte Seite flankte Mehnatgir ideal in den Lauf von Houngbedji, der Torwart Philipp Heimler mit einem lehrbuchartigen, wuchtigen Kopfball nicht den Hauch einer Abwehrchance ließ. "Danach hat die Mannschaft gezeigt, dass sie unbedingt gewinnen wollte." Trotz vergebener Gelegenheiten von Houngbedji, Gräff und Lauterbach war Melunovic aber mit der Leistung zufrieden.

Aiman Abdelaali kommt vom VfB Bodenheim

Die Alemannia bastelt am Kader für die nächste Saison, in der es keine so große Personalmisere geben soll, wie sie aktuell nach den Verletzungen und den beiden Abgängen in der Winterpause (Julien Atanley und Amir Kurtagic) herrscht. In der vergangenen Woche konnte mit Aiman Abdelaali der dritte Neuzugang nach Jan Wingenter (Eintracht Bad Kreuznach) und Pedro Teixeira Agrela (UDP Mainz) verpflichtet werden. Mit Abdelaali (24) hatte die Alemannia schon vor zwei Jahren Kontakt, allerdings entschied sich der Deutsch-Marokkaner damals für den TSV Schott Mainz. In der laufenden Saison kommt der Stürmer auf 21 Einsätze (vier Tore) für den VfB Bodenheim (Stand 24. April).





