Verbandsliga: Alemannia mit Arbeitssieg zum dritten Dreier

Waldalgesheim. Drei Spiele, drei Siege. Von der Ausbeute her hätte der Start in die Verbandsligasaison nicht besser sein können. Alemannia Waldalgesheim schnürte auch gegen den SV Steinwenden den Dreier. Der Spielverlauf war allerdings viel enger, als es das Endergebnis von 3:0 vermuten lässt. Die Gäste agierten weitaus besser, als ihre Position ganz am Ende der Tabelle vermuten lässt.

Drei entscheidende Momente hatte die Partie, die sich für die Alemannia als „Arbeitssieg” verbuchen lässt. Nummer eins war der Treffer zum 1:0 durch Nils Gräff (26.) Mahdi Mehnatgir hatte durch die Schnittstelle in der Innenverteidigung durchgesteckt, und der 26-Jährige lupfte das Spielgerät souverän über den herausstürzenden Keeper Luca Layes in die Maschen. Es war die einzige zwingende Aktion im gesamten ersten Durchgang. Nummer zwei und drei waren dann zwei Platzverweise für den SVS. Erst unterband Benjamin Fuchs als letzter Mann einen Konter, indem er Mehnatgir kurz vor dem Strafraum festhielt (65.), dann kam Anton Artemov im Mittelfeld gegen David Shamshon von hinten (74.) und leistete sich das einzige harte Foul im gesamten Spielverlauf. Beide Gästespieler wurden von Schiedsrichter Niklas Kessler Katzweiler) mit glatt Rot vom Feld geschickt.

Steinwendens Trainer Sascha Hammann und sein Waldalgesheimer Pendant Elvir Melunovic waren sich in der Betrachtung der Partie komplett einig. "Bis zur ersten Karte war es ein ausgeglichenes Spiel, bei dem wir vielleicht sogar leichte Vorteile hatten", so Hammann. Nur einmal war seine Mannschaft nicht auf der Höhe, als Gräff traf. Allerdings zeigte sich auch die Schwäche der Pfälzer: Die Mannschaft kam nie zu entscheidenden Abschlüssen, hatte über die gesamte Spielzeit hinweg keinen einzigen Abschluss in der Box. Am gefährlichsten war ein Freistoß von Artemov (47.), den Andrej Juric im Alemannia-Tor aber problemlos über die Latte lenkte.

Waldalgesheimer ohne Gegentor

"Es war heute ein riesiger Vorteil, dass uns das 1:0 gelungen ist", wusste Melunovic. Es war ein Tor, das die Erfahrung ausdrückte, erst mit dem perfekten Pass nach einem Ballgewinn, dann mit dem überlegten Abschluss. "Danach waren wir aber etwas zu passiv, zu destruktiv", bedauerte der SVA-Coach, für den aus neutraler Sicht das Ergebnis auch zu hoch ausgefallen wäre. Wichtig sei vor allem, kein Gegentor bekommen zu haben. Genau das, so Melunovic, habe er von seinem Team gefordert.

Entscheidende Treffer erst in der Schlussphase

Dass es gegen neun Steinwendener so schwer würde, war dennoch nicht abzusehen. "Das ist aber eine sehr schwer zu bespielende Mannschaft", sprach Routinier Joshua Iten auch aus mit den Erfahrungen aus der letzten Saison mit einem knappen Sieg und einem Unentschieden mit Hochachtung vom aktuellen Tabellenschlusslicht und war ebenso überzeugt wie sein Trainer, "dass sie den Klassenerhalt schaffen."

Diesmal gab es für die Gäste nichts zu holen, weil ihnen am Schluss die Körner fehlten, sie auch mit neun Akteuren mitspielen wollten. Mehnatgir auf Pass von Gräff bei einem Konter (88.) und Justin Padberg im zweiten Versuch nach einer Gräff-Ecke (90.+2) stellten den Endstand her. „Wir waren heute einfach abgezockter“, freute sich Gräff nach dem Schlusspfiff. Wissend, „dass wir viel zu viel dem Ball hinterher gelaufen sind.“

Alemannia: Juric – Gänz, Padberg, Braun, Iten, Shamshon – Grünewald (86. Kreling), Atanley, Gräff (90.+5 Goncalves) – Pira (88. Fakas), Mehnatgir (90.+2 Ludwig)





