Verbandsliga aktuell: TuS Hornau wieder an der Tabellenspitze

Am Samstag bekam es der FV Breidenbach mit einem formatstarken TuS Dietkirchen zu tun, welche die Partie mit 4:2 für sich gewinnen konnte. Dietkirchen ist seit sieben Spielen ungeschlagen und fertigte am vergangenen Spieltag den SV Wiesbaden mit 6:1 ab. Im Topspiel des Spieltags empfing der Tabellenvierte FV Biebrich den Tabellenzweiten TuS Hornau, verlor aber mit 0:1 gegen die Hornauer. Die Gäste konnten nach der überraschenden 2:3-Niederlage gegen den FC Waldbrunn am vergangenen Spieltag und dem damit verbundenen Verlust der Tabellenführung an Rot-Weiß Hadamar wieder in die Spur finden.

Am Sonntag trifft der Türkische SV Wiesbaden auf die SF/BG Marburg und könnte, bei einer Niederlage Hornaus, mit einem Sieg den Abstand zu Hornau auf zwei Punkte verkürzen (bei einem Spiel weniger). TSV Steinbach II will im Heimspiel gegen den TSF Heuchelheim an die guten Ergebnisse aus den vergangenen Wochen, unter anderem den 2:0-Erfolg gegen den Türkischen SV, anknüpfen. Der SV Rot-Weiß Hadamar muss auswärts beim SV Wiesbaden antreten. Ligaprimus Hadamar ist seit neun Spielen ungeschlagen, benötigt jedoch einen Sieg, um die am vergangenen Spieltag errungene Spitzenposition zu verteidigen. Die direkten Tabellennachbarn SG Walluf und FC Waldbrunn treffen aufeinander. Mit einem Sieg kann der Waldbrunn die SG Walluf von Tabellenplatz fünf verdrängen. Der abstiegsbedrohte FC Germania Okriftel braucht im Spiel gegen den FC Ederbergland einen Sieg, um im Abstiegskampf den Anschluss an Limburg nicht zu verlieren. Die punktgleichen Tabellennachbarn SSC Juno Berg und SV Zeilsheim treffen aufeinander. Zeilsheim kommt hier mit mehr Schwung aus der vergangenen Woche, sie konnten den TSF Heuchelheim mit 3:0 bezwingen. Juno Berg verlor das Duell mit Marburg mit 1:4.