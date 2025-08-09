Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
TuS Dietkirchen startet mit einem Remis gegen den FV Biebrich 02 in die neue Saison. – Foto: Pia Pfeifer
Verbandsliga aktuell: TuS Dietkirchen startet mit einem Remis
TuS Dietkirchen sichert sich zu Hause gegen den FV Biebrich 02 ein Remis +++ FC Ederbergland und Aufsteiger TSF Heuchelheim trennen sich mit 4:4 +++ FC Waldbrunn entscheidet Derby gegen SV Rot-Weiß Hadamar in der 90. Minute +++ SVW will Siegesserie starten+++ Drei Teams steigen ein
Wiesbaden. In der Verbandsliga kam es zum Duell zwischen dem FC Waldbrunn und dem SV Rot-Weiß Hadamar. Die Heimmannschaft konnte spät in der Partie ihren ersten Sieg der Saison einfahren. Der FC Ederbergland muss gegen Aufteiger TSF Heuchelheim nach einer torreichen Partie in der 89. Minute den 4:4 Ausgleichstreffer hinnehmen. Beim Duell zwischen dem TuS Dietkirchen und dem FV Biebrich 02 konnte sich die Heimmannschaft zum Einstand ein Remis sichern. Am Sonntag gibt dann Verbandsliga-Rückkehrer SSC Juno Burg sein Debüt und empfängt Germania Okriftel, ebenso ist der Absteiger TSV Steinbach Haiger II erstmals im Einsatz und bei Blau-Gelb Marburg gefordert. Im Duell zwischen dem SV Wiesbaden und dem SV Zeilsheim wollen zwei Sieger des ersten Spieltags eine Serie starten. Aufsteiger gegen Absteiger heißt es im Duell zwischen dem VfR Limburg und den TuS Hornau. Außerdem hat die SG Walluf den FV Breidenbach zu Gast.