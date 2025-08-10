 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligavorschau
Trotz Anschlusstreffers: Die SG Walluf geht voran.
Trotz Anschlusstreffers: Die SG Walluf geht voran. – Foto: Pia Pfeifer(Archiv)

Verbandsliga aktuell: SG Walluf baut Führung aus

TuS Dietkirchen sichert sich zu Hause gegen den FV Biebrich 02 ein Remis +++ FC Ederbergland und Aufsteiger TSF Heuchelheim trennen sich mit 4:4 +++ FC Waldbrunn entscheidet Derby gegen SV Rot-Weiß Hadamar in der 90. Minute +++ SVW will Siegesserie starten+++ Drei Teams steigen ein

Wiesbaden. In der Verbandsliga kam es zum Duell zwischen dem FC Waldbrunn und dem SV Rot-Weiß Hadamar. Die Heimmannschaft konnte spät in der Partie ihren ersten Sieg der Saison einfahren. Der FC Ederbergland muss gegen Aufteiger TSF Heuchelheim nach einer torreichen Partie in der 89. Minute den 4:4 Ausgleichstreffer hinnehmen. Beim Duell zwischen dem TuS Dietkirchen und dem FV Biebrich 02 konnte sich die Heimmannschaft zum Einstand ein Remis sichern. Am Sonntag gibt dann Verbandsliga-Rückkehrer SSC Juno Burg sein Debüt und empfängt Germania Okriftel, ebenso ist der Absteiger TSV Steinbach Haiger II erstmals im Einsatz und bei Blau-Gelb Marburg gefordert. Im Duell zwischen dem SV Wiesbaden und dem SV Zeilsheim wollen zwei Sieger des ersten Spieltags eine Serie starten. Aufsteiger gegen Absteiger heißt es im Duell zwischen dem VfR Limburg und den TuS Hornau. Außerdem hat die SG Walluf den FV Breidenbach zu Gast.

Der Spieltag im Überblick:

Fr., 08.08.2025, 19:30 Uhr
FC Waldbrunn
FC Waldbrunn
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß Hadamar
2
1
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
FC Ederbergland
FC Ederbergland
TSF Heuchelheim
TSF Heuchelheim
4
4
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
TuS Dietkirchen
TuS Dietkirchen
FV Biebrich
FV Biebrich
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno Burg
FC Germania Okriftel
FC Germania Okriftel
1
1

Heute, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG Walluf
FV Breidenbach
FV Breidenbach
5
2

Heute, 15:00 Uhr
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg
TuS Hornau
TuS Hornau
2
1

