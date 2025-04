Verbandsliga aktuell: Kinzenbacher Kantersieg, Walluf verliert

Wiesbaden. Am Samstag startete in Dietkirchen der 27. Spieltag der Verbandsliga Hessen Mitte. Am Sonntag erwarteten euch vielversprechende Begegnungen zwischen der SG Walluf und dem FC Turabdin-Babylon sowie dem FC Ederbergland und dem SV Rot-Weiß Hadamar, denn diese vier Teams trennten vor Anpfiff lediglich zwei Punkte. Außerdem kam es im Tabellenkeller zur spannenden Partie zwischen der SG Kinzenbach und dem FC Cleeberg.